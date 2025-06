Einblick in Geburtstagsparty: Ralf Schumacher wird 50: Partner Étienne gratuliert mit Kussfoto

1 Étienne Bousquet-Cassagne (li.) und Ralf Schumacher im Mai in Cannes. Foto: Imago images/Bestimage / JACOVIDES-MOREAU

Étienne Bousquet-Cassagne hat seinem Partner Ralf Schumacher mit einer romantischen Liebeserklärung zum Geburtstag gratuliert. Bei Instagram schreibt er zu einem Kussfoto: "Die Jahre vergehen, aber die Liebe, die ich für dich empfinde, wird nie alt."











Étienne Bousquet-Cassagne (35) hat in einem Instagram-Beitrag seinen Partner Ralf Schumacher zu dessen 50. Geburtstag gewürdigt. An diesem Montag, 30. Juni, schrieb er in dem Posting auf Englisch: "Jeder Tag, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde, die ich mit dir verbringe, ist eine absolute Freude." Weiter erklärte er in seiner romantischen Botschaft: "Die Jahre vergehen, aber die Liebe, die ich für dich empfinde, wird nie alt. Lass uns unsere Liebe fortsetzen und das Leben feiern. Alles Gute zum Geburtstag, mein Liebster."