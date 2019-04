12 Kunsthandwerk auf den Frühjahrsmessen in Stuttgart. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Die zehn Frühjahrsmessen vereinen alles, was es braucht, um ein „gesundes und bewusstes Leben“ zu führen. Neu dabei ist in diesem Jahr die Messe Dance World. Wie sehen die weiteren Pläne der Messe Stuttgart aus?

Stuttgart - Drei Schlagwörter vereinen das Konzept der zehn Frühjahrsmessen und vereinen damit an diesem Wochenende alles, was im Freizeitbereich die letzten Jahre im Trend ist: selbstgemacht, nachhaltig und möglichst individuell. So verspricht die Kreativmesse zum Beispiel Unterstützung beim selbstgestalteten Foto- oder Tagebuch, die Messe Mineralien, Fossilien und Schmuck bietet eine Einführung in die Kunst des Schmiedehandwerkes. In den Bereichen Fair Trade, Slow Food, Garten und Yoga finden die Besucher wiederum alles, was ihr Leben verbessert: fair produzierte Kleidung, Lebensmittel direkt vom Produzent, Tipps für eine achtsame Lebensweise und für die „grünen Oase“ im eigenen Garten.

Messen müssen heute ganz speziell auf die Interessen der Verbraucher zugeschnitten sein

Damit bietet die Messe Stuttgart nach eigenen Angaben ein bundesweit einmaliges Angebot an diesem Wochenende an. Die Messe Stuttgart erwartet bis Sonntag insgesamt etwa um die 100 000 Besucher. Ziel sei dabei gar nicht den großen „Gemischtwarenladen“ anzubieten, wie Guido von Vacano sagt. Er ist innerhalb der Geschäftsleitung der Messe Stuttgart für den Bereich Freizeit und Lifestyle zuständig und damit auch für die Frühjahrsmesse. Ist diese Kombination aus mehreren Themenbereichen die Zukunft der Messen? Guido von Vacano differenziert da zunächst einmal: „Gemischte Messen sind tot.“

Damit meint er aber: Früher hätte es zum Beispiel noch Rund-Um-Den-Haushalt-Messen gegeben, für – überspitzt gesagt – eben alles, was „die Frau so brauchte“. Solche Messen sind tatsächlich ein Auslaufmodell. „Die Besucher kommen, wenn wir sie ganz speziell bei ihren Interessen abholen“, sagt von Vacano. Das bedeutet, eine reine Foodmesse ist vielen zu unspezifisch, für die Slow Food-Messe hingegen kommen die Besucher und auch die Aussteller gerne auch von sehr weit her angereist. Weil sie eben speziell genau dieser Bereich beim Thema Ernährung interessiert. Viele Aussteller sind tatsächlich auch aus Italien, also von dort, wo die Slow Food-Bewegung einst auch entstanden ist.

Neues Lernen und den Hersteller persönlich sprechen

Vor Ort erwartet Besucher dann aber auch ein fundiertes, in die Tiefe gehendes Angebot, sagt von Vacano. „Die Leute wollen etwas Neues lernen, Hersteller von Produkten bei uns persönlich treffen.“ Dafür müsse man als Messeveranstalter eben dann auch im Vorfeld jeden Aussteller gezielt prüfen und für die Vorbereitung zum Beispiel auch tief in die Fair Trade-Szene eintauchen und eben wissen, dass innerhalb dieser die Zero Waste-Bewegung gerade sehr groß im Kommen ist.

Von Vacano ist überzeugt, dass man in Stuttgart die größte Anzahl an Ausstellern zum dem Thema Nachhaltigkeit vereine, so von Vacano. „Interessierte finden ganz, ganz besondere Lösungen für ihre alltäglichen Fragestellungen zu einem bewussten Leben.“ Das ist dann zum Beispiel das fertige Wildbienenhotel für den eigenen Garten ist, die fair und sozial hergestellte Jeans oder das Brot vom Bäcker aus der Region, das der mit Dinkelmehl speziell für Allergiker gebacken hat.

Tanzen, essen und Yoga: alles, für ein gutes Leben

Innerhalb der zehn Messen dieses Wochenende ist und bleibt der Publikumsmagnet die Slow Food, sagt von Vacano. Was ist ein gutes Brot? Wie koche ich klimafreundlich? Oder wie werde ich „nachhaltig satt in der Stadt?“ Der Andrang beim „Markt des guten Geschmacks“ ist bereits am frühen Freitagmittag so riesig, dass kaum mehr ein Durchkommen ist in den schmalen Gängen zwischen den Gängen, an den Ständen braucht es viel Geduld. Das zeigt aber auch, der verantwortungsvolle und gesunde Genuss liegt ungebrochen im Trend.

Neu dabei ist in diesem Jahr die Dance World Stuttgart. Auf den ersten Blick hat Tanzen nun vielleicht nicht viel mit Nachhaltigkeit am Hut. Doch auch das sieht von Vacano etwas anders: „Nachhaltigkeit bezieht sich ja nicht ausschließlich auf die Umwelt und den Naturschutz.“ Vielen Menschen bedeute nachhaltig zu leben auch, sich um sich selbst zu kümmern. „Viele wünschen sich ein achtsameres Leben, suchen persönliches Wohlbefinden, nicht Selbstoptimierung“, ergänzt Andreas Wallbillich, stellvertretender Unternehmenssprecher bei der Messe Stuttgart. Deshalb seien die Messen rund um das Thema Yoga, oder auch der Bereich Tanzen, eine ideale Ergänzung zu den bisherigen Messen im Bereich Nachhaltigkeit.

Neu ab 2020: eine eigene Messe rund um Holz- und Blechblasinstrumente

Welche Interessen gibt es? Worauf suchen die Menschen Antworten? „Wenn wir das wissen, suchen wir Menschen, die Teil dieser Welt sind“, erklärt von Vacano die Entstehung eines neuen Messekonzeptes. So sei man zum Beispiel erst kürzlich darauf gestoßen, dass Baden-Württemberg quasi das Land der Blasmusik ist. Erstmals bietet die Messe Stuttgart deshalb in diesem Jahr eine Messe rund um Holz- und Blechblasinstrumente an, die „Brawo“ (eine Abkürzung für Brass und Woodwind). „Die Vorbereitung hat gigantisch viel Spaß gemacht“, sagt von Vacano.