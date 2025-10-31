Ralf Moellers älteste Tochter hat geheiratet. Bei Instagram veröffentlichte der Schauspieler einen Schnappschuss mit dem Brautpaar. In einem Interview schwärmte Moeller von dem besonderen Tag.
Schauspieler Ralf Moeller (66) durfte sich über eine besondere Feier in seiner Familie freuen: Tochter Laura (35) hat am vergangenen Donnerstag ihren langjährigen Freund Ryan (39) geheiratet. Das bestätigte der "Gladiator"-Star der "Bild"-Zeitung. "Es ist für jeden Papa größer als jeder Sieg bei einem Wettkampf, die eigene Tochter glücklich unter die Haube zu bekommen", erklärte der ehemalige Bodybuilder begeistert. Für die Hochzeit ließ der 66-Jährige auch jeglichen Ernährungsplan beiseite: "Wenn die älteste Tochter Ja sagt, sagt man nicht Nein zu den Kalorien - und zählt sie auch nicht."