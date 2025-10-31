Schauspieler Ralf Moeller (66) durfte sich über eine besondere Feier in seiner Familie freuen: Tochter Laura (35) hat am vergangenen Donnerstag ihren langjährigen Freund Ryan (39) geheiratet. Das bestätigte der "Gladiator"-Star der "Bild"-Zeitung. "Es ist für jeden Papa größer als jeder Sieg bei einem Wettkampf, die eigene Tochter glücklich unter die Haube zu bekommen", erklärte der ehemalige Bodybuilder begeistert. Für die Hochzeit ließ der 66-Jährige auch jeglichen Ernährungsplan beiseite: "Wenn die älteste Tochter Ja sagt, sagt man nicht Nein zu den Kalorien - und zählt sie auch nicht."

Hochzeitsfoto bei Instagram Die Hochzeit fand im kalifornischen Sonoma statt. Sowohl Moellers Ex-Frau Annette als auch seine zweite Tochter Jaqueline (28), der er kürzlich bei Instagram mit einem Papa-Tochter-Selfie zum Geburtstag gratuliert hatte, sollen ebenfalls anwesend gewesen sein. Moeller hielt die Feierlichkeit auch bei Instagram fest. "Auf der Hochzeit meiner Tochter in Sonoma. Auf Laura und Ryan", schrieb er zu einem Foto, auf dem er gemeinsam mit dem Brautpaar posiert. Im Hintergrund ist die gedeckte Tafel mit farbenfrohem Blumenschmuck zu sehen.

Moeller war 23 Jahre mit seiner Frau Annette verheiratet, Anfang 2013 wurde bekannt, dass die Eltern von zwei Töchtern getrennt leben. "Annette ist eine tolle Frau und eine fantastische Mutter für Jaqueline und Laura", erklärte Moeller damals in einem Statement. "Gemeinsam mit unseren Töchtern verbringen wir als Familie weiterhin viel Zeit miteinander."

Mit einer Grußbotschaft auf Instagram hat der Schauspieler im Dezember 2024 überraschend verkündet, dass er auch einen Sohn hat. Gegenüber RTL und "Bild" bestätigte Moeller demnach auf Anfrage: "Ja, Leon ist mein Sohn." Laut der übereinstimmenden Berichte sei es der Wunsch von Leon gewesen, erst nach seiner Volljährigkeit in die Öffentlichkeit zu treten.