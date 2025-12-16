Ein Zurücksetzen: Hilaria und Alec Baldwin wollen Kinder nicht in Hamptons großziehen

Während andere davon träumen, in den Hamptons leben zu können, möchten die Baldwins die Luxusgegend in den USA hinter sich lassen. Für den Schauspieler Alec Baldwin und seine Ehefrau Hilaria wird es Zeit für "frische Energie".

Die Hamptons gehören unter Promis und Menschen mit großem Reichtum zu den wohl bekanntesten und beliebtesten Gegenden der USA. Viele besitzen hier Ferienhäuser oder leben ganz in der Region im US-Bundesstaat New York. Doch der Rückzugsort der Schönen und Reichen ist nichts mehr für den Hollywoodschauspieler Alec Baldwin (67), seine Ehefrau Hilaria (41) und die sieben gemeinsamen Kinder. Die Familie möchte umziehen, wie Hilaria Baldwin im Gespräch mit dem Magazin "Gurus" erzählt.

Schwierige Jahre für die Baldwins Anfang des Jahres ist eine eigene Reality-Serie des Paares gestartet. In dieser gibt es auch viele Szenen aus dem Zuhause und dem Familienleben zu sehen. "Ich war wütend, als wir [mit dem Dreh] angefangen haben", erinnert sich Hilaria jetzt. "Ich habe mir Sorgen gemacht und wollte meine Familie beschützen. Ich musste bei all dem das Oberhaupt der Familie sein."

Gedreht wurde auch während einer Zeit, zu der Alec Baldwin wegen fahrlässiger Tötung angeklagt war. Im Oktober 2021 hatte eine scharfe Kugel aus einer Waffe, die Baldwin in der Hand gehalten hatte, am Set des Westerns "Rust" die Kamerafrau Halyna Hutchines (1979-2021) tödlich getroffen. Überraschend wurde der Prozess im Juli 2024 eingestellt und später endgültig geschlossen.

Hilaria Baldwin habe sich während der laufenden Verhandlung gefragt: "Was, wenn Alec nach dem Prozess nicht nach Hause kommt? Was werde ich tun?" Doch trotz allem drehten die Kameras weiter. Mittlerweile möchte das Paar mit seinen gemeinsamen Kindern - Alec Baldwin hat zudem die erwachsene Tochter Ireland (30) aus einer vorangegangen Ehe mit Kim Basinger (72) - ein neues Kapitel aufschlagen. "Es geht alles um frische Energie - ein Zurücksetzen", sagt Hilaria dazu. Der Umzug soll laut des Magazins unter anderem symbolisieren, alte Erlebnisse loszulassen und zu eigenen Bedingungen neue zu erschaffen.