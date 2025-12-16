Ein Zurücksetzen: Hilaria und Alec Baldwin wollen Kinder nicht in Hamptons großziehen

Während andere davon träumen, in den Hamptons leben zu können, möchten die Baldwins die Luxusgegend in den USA hinter sich lassen. Für den Schauspieler Alec Baldwin und seine Ehefrau Hilaria wird es Zeit für "frische Energie".
Die Hamptons gehören unter Promis und Menschen mit großem Reichtum zu den wohl bekanntesten und beliebtesten Gegenden der USA. Viele besitzen hier Ferienhäuser oder leben ganz in der Region im US-Bundesstaat New York. Doch der Rückzugsort der Schönen und Reichen ist nichts mehr für den Hollywoodschauspieler Alec Baldwin (67), seine Ehefrau Hilaria (41) und die sieben gemeinsamen Kinder. Die Familie möchte umziehen, wie Hilaria Baldwin im Gespräch mit dem Magazin "Gurus" erzählt.