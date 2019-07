Freitagabend auf dem Schloßplatz Stuttgart Jamie Cullum singt im Regen bei den Jazz Open

Weder strömender Regen noch trübe Wolken konnte die Stuttgarter Fans auf dem Schloßplatz davon abhalten, in den Genuss von Jamie Cullum zu kommen. Zum sechsten Mal in Folge ist er am Freitagabend auf den Jazz Open aufgetreten.