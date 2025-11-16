Ein wenig Glück schadet nicht: SKV Rutesheim rutsch auf schmierigem Rasen in Schwäbisch Hall nicht aus

In der Fußball-Landesliga gewinnt die SKV beim SSV Schwäbisch Hall mit 3:1 und bleibt Verfolger von Tabellenführer FV Löchgau. Stürmer Markus Wellert verletzt sich und muss raus.
Die SKV Rutesheim hat im letzten Auswärtsspiel des Jahres ein 3:1 (1:0) beim SSV Schwäbisch Hall gefeiert und damit den zweiten Platz untermauert. Die Mannschaft von Trainer Christopher Baake hat einen Spieltag vor dem Ende der Hinrunde einen Zähler Rückstand auf Primus FV Löchgau, aber drei und fünf Punkte Vorsprung auf die TSG Öhringen und den TV Oeffingen sowie das bessere Torverhältnis.