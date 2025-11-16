Ein wenig Glück schadet nicht: SKV Rutesheim rutsch auf schmierigem Rasen in Schwäbisch Hall nicht aus

In der Fußball-Landesliga gewinnt die SKV beim SSV Schwäbisch Hall mit 3:1 und bleibt Verfolger von Tabellenführer FV Löchgau. Stürmer Markus Wellert verletzt sich und muss raus.

Die SKV Rutesheim hat im letzten Auswärtsspiel des Jahres ein 3:1 (1:0) beim SSV Schwäbisch Hall gefeiert und damit den zweiten Platz untermauert. Die Mannschaft von Trainer Christopher Baake hat einen Spieltag vor dem Ende der Hinrunde einen Zähler Rückstand auf Primus FV Löchgau, aber drei und fünf Punkte Vorsprung auf die TSG Öhringen und den TV Oeffingen sowie das bessere Torverhältnis.

„Es war schade, dass zwei Mannschaften, die das Spielerische im Fußball beherrschen, dies nicht so zeigen konnten, weil der große Naturrasen das nicht zugelassen hat“, bedauerte SKV-Trainer Baake, der seiner Mannschaft in dieser Partie neben einem verdienten Sieg auch „gute spielerische Lösungen“ attestierte.

Tim Rudloff verwandelt Strafstoß zum 1:0

In den Anfangsminuten hielt Torhüter Jan Göbel seine Elf in der Partie. Als ein SSV-Akteur nach einem tiefen Ball frei vor dem Rutesheimer Tor auftauchte, blieb der Gäste-Keeper in der Situation Sieger und verhinderte einen frühen Rückstand. In der elften Minute gelang den Gästen die frühe Führung: Nach einem Durchbruch auf der Außenbahn und einem Pass in den Strafraum wollte Laurin Stütz den Ball nach einer Ping-Pong-Situation wegspitzeln und wurde dabei von einem Gegenspieler erwischt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kapitän Tim Rudloff zum 1:0 für die SKV.

Hatte in Schwäbisch Hall keinen Anlass für Kritik an seiner Mannschaft: SKV-Trainer Christopher Baake Foto: Andreas Gorr

In der Folge gelang es den Gästen, eine Drangphase des SSV Schwäbisch Hall zu verhindern. Rutesheim hatte weiter mehr Ballbesitz und schaffte Durchbrüche auf den Flügeln, doch dann verhinderten der Platz oder falsche Entscheidungen, dass es zu aussichtsreichen Abschlüssen kam. Kurz vor der Pause hätten dennoch das psychologisch wertvolle 2:0 fallen können, doch nach einer Hereingabe von Patric Vaihinger wurden der Schuss von Stütz und auch der Nachschuss von Markus Wellert geblockt.

Der kräftige Stürmer musste nach einer knappen Stunde mit einer Fußverletzung vom Platz, was die bis dahin souveränen Gäste deutlich schwächte. „Er hat die Bälle im Zentrum gut behauptet, das hat uns danach gefehlt“, stellte Coach Baake fest. Zehn Minuten lang bekam der SSV Schwäbisch Hall Oberwasser und hatte Pech, dass ein Schuss aus gut 20 Metern nur am Außenpfosten landete. „Da hatten wir das Quäntchen Glück, das man im Fußball manchmal braucht“, räumte Baake ein, der in der Folge Gianluca Crepaldi einwechselte, dem es wie Wellert gelang, die Bälle am gegnerischen Strafraum zu behaupten.

Markus Wellert (li./mit Gianluca Crepaldi) musste nach einer Stunde ausgewechselt werden. Foto: Andreas Gorr

Der 35-Jährige war es dann auch, der das vorentscheidende 2:0 einleitete, nachdem Laurin Stütz nach 75 Minuten mit einem Freistoß den zweiten Rutesheimer Treffer noch verpasst hatte. In der 85. Minute grätschte der spielnde Co-Trainer Crepaldi in den Pass eines SSV-Verteidigers vor dem eigenen Strafraum und leitete den Ball unmittelbar auf Laurin Stütz weiter, der acht Meter vor Schwäbisch Halls Schlussmann Felix Pauels keine Probleme hatte, seinen zehnten Saisontreffer zu erzielen.

Gegentor fällt in der Nachspielzeit

Drei Minuten später hatten die Gastgeber Pech, dass der Ball nach einer Ecke Niclas Bergemann an den Rücken und von dort unhaltbar zum 0:3 ins eigene Tor sprang. Immerhin hatte der SSV Schwäbisch Hall in der Nachspielzeit noch ein kleines Erfolgserlebnis, als Firat Doganay das Spielgerät aus kurzer Distanz zum 1:3-Gegentreffer über die Linie drückte. Schuld daran war der Platz, ein SKV-Akteur war zuvor auf der Außenbahn ausgerutscht und hatte die Flanke nicht verhindern können. „Für Torhüter und Abwehr ist es immer schade, wenn ein so später Gegentreffer noch das zu null verhindert“, meinte Coach Baake. Im letzten Spiel der Hinrunde erwartet die SKV Rutesheim am kommenden Samstag (14.30 Uhr) den Tabellenelften TSV Crailsheim. SKV Rutesheim: Göbel, Riedlinger, Rudloff, Schneider (74. Ludwig), Vaihinger (77. Kiloko), Obert (82. Walter), Held, Grau, Stütz, Wellert (58. Savvoulidis), Maier (70. Crepaldi).