Granit Xhaka (32) ist zum dritten Mal Vater geworden. Das hat der Schweizer Fußballspieler, der seit 2023 bei Bayer 04 Leverkusen spielt, bei Instagram mit einem süßen Foto bekanntgegeben.

Dritte Prinzessin

Zu einem Bild mit der kleinen Hand des Babys, die der Profifußballer und seine Ehefrau Leonita in der Hand halten, schrieb er: "Neyana Xhaka. 17.03.2025. Unsere Herzen sind voller denn je."

Unter dem Schnappschuss sammelten sich schnell die Glückwünsche für das Paar, das seit 2017 verheiratet ist und nun drei Töchter hat. Granit Xhakas Schweizer Fußballkollege Xherdan Shaqiri (33) schrieb: "Glückwunsch, Brudi." Sein ehemaliger Verein Borussia Mönchengladbach kommentierte: "Herzlichen Glückwunsch und alles Gute euch." Sein aktueller Verein schloss sich an: "Glückwunsch an die Xhaka Familie."

Granit Xhakas Töchter Ayana und Laneya kamen 2019 und 2021 zur Welt. Zur Geburt von Laneya schrieb er damals bei Instagram zu einem Bild aus dem Krankenhaus: "Ich habe nicht mehr nur eine schöne Prinzessin, sondern gleich zwei. Laneya Xhaka, 24.04.2021."

Aufgrund der Geburt seines dritten Kindes lief Xhaka am vergangenen Freitag nicht für die Schweiz gegen Nordirland auf und wird auch am Dienstag, 25. März, in St. Gallen gegen Luxemburg nicht dabei sein. "In Absprache mit dem Nationaltrainer fehlen wird unter anderem Captain Granit Xhaka, der mit seiner Frau in diesen Tagen zum dritten Mal Nachwuchs erwartet", hieß es Mitte März in einer Mitteilung.