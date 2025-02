Ein weiterer Dorfladen schließt: Dorfläden: „Die Leute wissen erst, was sie verloren haben, wenn es zu spät ist“

1 Der Dorfladen mit Café schließt Ende März. Acht Mitarbeiterinnen verlieren ihren Job. Foto: Simon Granville

Der genossenschaftliche Dorfladen im Zentrum von Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg) muss schließen. Gegen den Marktkauf und Lidl im Ort kam das Lädle nicht an. Kein Wunder, sagt ein Handelsexperte. Fast alle Trends sprechen gegen das Konzept Dorfladen.











Link kopiert



Kirchheims Bürgermeister Uwe Seibold wirkt niedergeschlagen, als er am Mittwochnachmittag die schlechte Nachricht überbringt: Der Kirchheimer Dorfladen (KiD) muss nach neun Jahren schließen. „Wir haben lange an diesem Herzensprojekt festgehalten“, sagt er. Immer wieder seien Anteilseigner und private Unterstützer eingesprungen, um den Laden mit Finanzspritzen am Leben zu halten. Doch die Hoffnung, das Ruder herumzureißen, hat sich nicht erfüllt. Am Ende entschieden sich zu viele Bürger gegen den Einkauf im Lädle von nebenan.