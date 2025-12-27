Ein Weihnachtswunder: GNTM-Model Anna Adamyan ist wieder schwanger

Weihnachten brachte für Anna Adamyan und ihren Mann Sargis die schönste Bescherung überhaupt: Die ehemalige "GNTM"-Kandidatin ist wieder schwanger. Besonders emotional: Diesmal klappte es ohne künstliche Befruchtung - zum ersten Mal seit fünf Jahren.

Für Anna Adamyan (29) und ihren Ehemann Sargis Adamyan (32) endet das Jahr mit einer Nachricht, die beide kaum fassen können. Die Influencerin und ehemalige "GNTM"-Kandidatin erwartet ihr zweites Kind - und verkündete ihr Glück passend zum Fest der Liebe auf Instagram.

Zum Foto des positiven Schwangerschaftstests, den das Paar gemeinsam mit Söhnchen Levi in den Händen hält, schreibt die 29-Jährige: "Wir können es selbst kaum glauben. ICH BIN SCHWANGER. Ein größeres Weihnachtswunder könnten wir uns nicht vorstellen. Es ist, als würden wir gerade in einer anderen Welt leben, weil wir damit wirklich gar nicht gerechnet haben."

Erstmals seit 2020 ohne medizinische Hilfe

Was diese Schwangerschaft so besonders macht: Anna Adamyan wurde diesmal auf natürlichem Weg schwanger. Für das Paar, das einen langen und oft schmerzhaften Weg durch Kinderwunschkliniken hinter sich hat, grenzt das an ein kleines Wunder. "Und ja - wir teilen es bewusst früh, so wie nach jeder künstlichen Befruchtung. Nur dass es diesmal keine war. Das erste und bis jetzt letzte Mal war ich 2020 ohne künstliche Befruchtung schwanger... Es fühlt sich so was von richtig an, denn dieses große Wunder möchten wir nicht verstecken", erklärt die Niedersächsin ihren über 600.000 Followerinnen und Followern.

Mit bewegenden Worten wendet sie sich auch direkt an ihr ungeborenes Kind: "Kleines, großes Wunder - wir stecken all unsere Kraft in dich."

Der steinige Weg zum Wunschkind

Bereits Mitte Juni 2025 hatte Anna Adamyan ihre Community in ihre Pläne eingeweiht. Damals kündigte sie an, erneut eine Kinderwunschbehandlung zu starten. "Und dann ist da wieder dieser Wunsch ...", teilte sie auf Instagram mit und beschrieb ihre Gefühle: "Diese Sehnsucht, all das noch einmal erleben zu dürfen. Es fühlt sich aufregend und gleichzeitig magisch an, unseren Wunsch nach einem weiteren Wunder jetzt mit euch zu teilen. Bei dem Gedanken daran kribbelt mein Herz - und ich spüre nichts als Vorfreude und Liebe."

Im November postete Anna Adamyan dann einen Zwischenstand, der Hoffnung machte. Dazu verriet sie: "Es wäre so schön, wenn sich der Aufwand der letzten Monate bezahlt macht und ich nicht noch mal da durch muss..." Ihr Bauchgefühl sollte sie nicht täuschen.

Der Weg zu diesem Moment war lang und von Rückschlägen geprägt. Fehlgeburten, Ausschabungen und mehrere künstliche Befruchtungen liegen hinter dem Paar. Im August 2023 durften sie schließlich ihren Erstgeborenen Levi in den Armen halten. Nun ist ein Geschwisterchen für den kleinen Mann unterwegs - und seine Eltern erleben das, was sie sich so sehnlich gewünscht haben: eine Schwangerschaft, die sich ganz von allein eingestellt hat.