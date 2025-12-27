Ein Weihnachtswunder: GNTM-Model Anna Adamyan ist wieder schwanger

Weihnachten brachte für Anna Adamyan und ihren Mann Sargis die schönste Bescherung überhaupt: Die ehemalige "GNTM"-Kandidatin ist wieder schwanger. Besonders emotional: Diesmal klappte es ohne künstliche Befruchtung - zum ersten Mal seit fünf Jahren.
Für Anna Adamyan (29) und ihren Ehemann Sargis Adamyan (32) endet das Jahr mit einer Nachricht, die beide kaum fassen können. Die Influencerin und ehemalige "GNTM"-Kandidatin erwartet ihr zweites Kind - und verkündete ihr Glück passend zum Fest der Liebe auf Instagram.