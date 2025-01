«Ein Weckruf»: EU-Behörde: Polioviren in fünf europäischen Ländern entdeckt

1 Die von der US-Behörde CDC zur Verfügung gestellte Illustration aus dem Jahr 2014 zeigt ein Poliovirus-Partikel. Foto: CDC/AP/dpa

Kinderlähmung klingt wie eine Gefahr vergangener Zeiten. Doch vielerorts sind nun wieder Polioviren aufgetaucht, wie bereits auch in Deutschland. Die EU-Gesundheitsbehörde gibt einen Überblick.











Stockholm - Wie in verschiedenen Teilen Deutschlands sind in vier weiteren europäischen Ländern Polioviren nachgewiesen worden. Sie wurden zwischen September und Dezember 2024 auch in Abwasserproben in Spanien, Polen, Großbritannien und Finnland entdeckt, wie Forscherinnen und Forscher in einem Artikel in der Fachzeitschrift "Eurosurveillance" der EU-Gesundheitsbehörde ECDC schreiben.