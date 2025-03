Ein unvergesslicher Moment: Ute Lempers ältester Sohn hat geheiratet: Wilde Party in der Karibik

Musical-Star Ute Lemper (61) teilt auf Instagram einen ganz besonderen Familienmoment. Voller Stolz postete die in New York lebende Sängerin mehrere Fotos von der Hochzeit ihres ältesten Sohnes Max Tabatsky (31), der den großen Tag mit seiner Braut in der Karibik feierte. Auf den Bildern zu sehen: das glückliche Brautpaar, Ute Lemper selbst - und ihre drei weiteren Kinder, die das Familienglück perfekt machen.

"Ein wundervoller Moment"

"Mit dem größten Glück in meinem Herzen haben wir die Hochzeit meines ältesten Sohnes in Puerto Rico gefeiert. Max und Alicia sind ein so cooles Paar", schwärmt die 61-Jährige in dem Post. Ihre Liebe sei über viele Jahre gewachsen und von echter Tiefe geprägt. Stolz fügt sie hinzu: "Schaut euch die Fotos mit all meinen Kindern Julian, Jonas und Stella an. Und die wilde Party! Ein wundervoller Moment für uns alle, den wir nie vergessen werden. Herzlichen Glückwunsch an Max und die wunderbare Alicia!"

Lemper hat insgesamt vier Kinder aus zwei verschiedenen Beziehungen. Ihr nun frisch verheirateter Sohn Max sowie ihre Tochter Stella (29) stammen aus der Ehe mit dem US-Komiker David Tabatsky. Ihre beiden jüngeren Söhne Julian (20) und Jonas (13) hat sie mit ihrem Ehemann Todd Turkisher, mit dem sie seit 2011 verheiratet ist.

Ute Lemper ist eine berühmte deutsche Sängerin, Schauspielerin und international erfolgreiche Musicaldarstellerin. Sie ist besonders bekannt für ihre Interpretationen von Chansons, insbesondere von Kurt Weill (1900-1950) und Bertolt Brecht (1889-1956), sowie für ihre Rollen in internationalen Musicals wie "Cabaret", "Chicago" und "Cats".