Ein unglaubliches Gefühl: Marc Terenzi feiert Comeback im Megapark

Marc Terenzi (46) hat im letzten Jahr beschlossen, der Alkoholsucht den Kampf anzusagen und sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Jetzt hat der Sänger ausgerechnet auf Mallorca sein Comeback gefeiert. Er stand im "Megapark" auf der Bühne und erklärt in einem Interview, dass er willensstark bleiben möchte.

Marc Terenzi feiert "unglaubliche Nacht" mit seinen Fans

"Ich habe ausgeschlossen, rückfällig zu werden", erklärte Terenzi im Rahmen des "Megapark"-Openings der "Bild"-Zeitung. Laut dem Blatt war es sein erster Auftritt seit rund zwei Jahren. "Wenn mir Alkohol angeboten wird, habe ich kein Problem damit, ihn abzulehnen", erläuterte der 46-Jährige. Ohne den Alkohol lebe es sich besser.

Terenzi achtet auf seine Gesundheit, treibt viel Sport und meditiert auch. Statt bis nachmittags zu schlafen, steht er mittlerweile gegen 06:00 Uhr morgens auf, erzählte der Sänger. Sein jetziges Leben genieße er - und ein neues Album sei in Planung. Auch sein Bühnencomeback hat Terenzi offenbar in vollen Zügen genossen. "Nach all dem zurück auf der Bühne zu stehen, war ein unglaubliches Gefühl", schreibt er in einem aktuellen Instagram-Beitrag auf Englisch. Der "Megapark" fühle sich wie ein Zuhause an und seinen Fans, die ihm alles bedeuten, könne er gar nicht genug für "eine unglaubliche Nacht" danken.

Im letzten Oktober erzählte Terenzi der "Bild", dass er nach einem mehrwöchigen Aufenthalt eine Entzugsklinik in Berlin, in die er sich selbst einweisen ließ, verlassen konnte. Damals sprach er davon, dass es die beste Entscheidung seines Lebens gewesen sei. Im März sagte er ebenfalls dem Blatt: "Ich habe eine völlig neue Sichtweise gewonnen, was mein weiteres Leben angeht." Sein Bestreben gelte "geistiger und körperlicher Gesundheit" und nicht mehr seiner "Selbstzerstörung". Allen, die ebenfalls Alkohol- oder Drogenprobleme haben, rate der Sänger: "Holt euch Hilfe, bevor es zu spät ist."