Der ehemalige US-Schwergewichtsboxer George Foreman ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Zahlreiche Stars verabschieden sich in den sozialen Medien von ihm.

Die US-amerikanische Boxlegende George Foreman (1949-2025) ist tot. Das gab seine Familie am Freitag bekannt, wie unter anderem die US-Seite "Variety" berichtete. Stars aus dem Sport, aber auch aus dem Showbusiness verabschieden sich von Foreman in den sozialen Medien.

"Ruhe in Frieden, Champ"

Mike Tyson (58) schrieb bei X: "Mein herzliches Beileid an die Familie von George Foreman. Sein Beitrag zum Boxsport und darüber hinaus wird nie vergessen werden."

"Raumschiff Enterprise"-Star William Shatner (94) schrieb ebenfalls bei X zu einem traurigen Emoji: "Herzliches Beileid an die Familie von George Foreman."

Basketball-Star Magic Johnson (65) schrieb in seinem X-Beitrag über seinen "Boxhelden" George Foreman: "Ich habe im Laufe seiner Karriere so viele Meisterschaftskämpfe von George besucht. Er war ein K.o.-Künstler im Ring, und es war ein Vergnügen, ihn nicht nur als Boxer, sondern auch als Mensch kennenzulernen." Kollege Scottie Pippen (59) kommentierte ein Bild von Foreman im Ring mit den Worten: "Ruhe in Frieden, George Foreman. Dein Vermächtnis lebt weiter, Champ."

Schauspieler John Cusack (58) erinnerte ebenso an die "Legende" abseits des Rings. "Einfach ein wunderbarer Geist - ein unglaublich freundlicher, großzügiger Mann. Ich erinnere mich immer mit großer Dankbarkeit an jede Begegnung - es war eine Ehre, ihn zu kennen."

Weltberühmt wurde Foreman durch den Kampf von 1974 gegen Muhammad Ali (1942-2016). Ali besiegte Foreman überraschend durch technischen K.o. in der achten Runde. Später entwickelten die beiden eine enge Freundschaft. Nach einem prägenden Erlebnis im Ring zog sich Foreman 1977 vom Boxen zurück. Rund zehn Jahre später kehrte er in den Ring zurück und gewann 1994 im Alter von 45 Jahren erneut den Schwergewichtstitel. Erst im Jahr 1997 beendete er endgültig seine Sportkarriere. Der in Texas geborene Foreman war nicht nur ein herausragender Sportler, sondern wurde später auch als Geschäftsmann und TV-Persönlichkeit bekannt.