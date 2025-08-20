Ein umtriebiger Koch: Von Renningen in die Welt – und wieder zurück

Peter Bissinger hat Küchen in 56 Ländern erobert, in Hongkong, Afrika und bei internationalen Events gekocht – und steht nun wieder in seiner Heimat am Herd. Ein Besuch.
Mit einem antiken Schallplattenspieler hat er auf Anhieb die Aufmerksamkeit seiner Gäste in seiner Renninger Kochwerkstatt gewonnen. Nein, Peter Bissinger legt keine Vinyl-Klassiker aus den 1970er Jahren auf. Der Plattenteller ist für ihn als Spitzenkoch ein geschicktes Arbeitsgerät: Er platziert einen weißen Porzellanteller darauf und drückt die Starttaste. Durch das gleichmäßige Drehen kann er ein spiralförmiges, cremig braunes Balsamico-Muster als Grundlage zeichnen.