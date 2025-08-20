Ein umtriebiger Koch: Von Renningen in die Welt – und wieder zurück

Peter Bissinger hat Küchen in 56 Ländern erobert, in Hongkong, Afrika und bei internationalen Events gekocht – und steht nun wieder in seiner Heimat am Herd. Ein Besuch.

Mit einem antiken Schallplattenspieler hat er auf Anhieb die Aufmerksamkeit seiner Gäste in seiner Renninger Kochwerkstatt gewonnen. Nein, Peter Bissinger legt keine Vinyl-Klassiker aus den 1970er Jahren auf. Der Plattenteller ist für ihn als Spitzenkoch ein geschicktes Arbeitsgerät: Er platziert einen weißen Porzellanteller darauf und drückt die Starttaste. Durch das gleichmäßige Drehen kann er ein spiralförmiges, cremig braunes Balsamico-Muster als Grundlage zeichnen.

Er zieht ein paar Schwünge mit der Gabel. Dann zaubert aus dem Nichts in wenigen Minuten einen dekorativen Appetizer herbei. Roastbeef, Shrimps, Lachs, zwei kleine Cocktailtomaten, Babymozzarella, obenauf eine höllisch scharfe Chilischote (wie sich später herausstellt), eigener Thymian aus dem Blumentopf, Rosenblätter und ein paar Safranfäden. Gemahlener Pfeffer verziert den Tellerrand. Fertig ist das Kunstwerk. „Ach, das geht doch noch viel besser“, sagt Bissinger und winkt ab.

Was der 69-Jährige tut, macht er mit großer Leidenschaft. „Ich habe noch keinen einzigen Tag in meinem Leben gearbeitet, kreativ zu kochen bereitet mir einfach nur großen Spaß “, betont er, der einst auszog, um Küchen in 56 Ländern dieser Welt zu erobern – und immer wieder Neues hinzuzulernen.

Die Gene des Großvaters setzten sich durch

Peter Bissinger wurde 1956 in Renningen geboren. Bereits als Kind half er in der Küferei und Brennerei seines Vaters Karl Bissinger – der hauptberuflich lange Jahre Renningens Schwimmmeister war – mit und packte beim Verarbeiten des frisch geernteten Obstes an. Nach dem Schulabschluss stand die große Frage an: Was soll der junge Mann einmal werden? Der Vater riet zu einem sicheren Beruf wie Buchdrucker oder Maschinenschlosser bei Daimler. Doch die Gene des Großvaters setzten sich schließlich durch, der einst als Kellner auf der „Queen Elisabeth“ anheuerte und ein weit gereister Weltenbummler war. „Er hat mir den Tipp mit der Gastronomie gegeben“, sagt Bissinger. Dort könne man seine Kreativität ausleben, habe Abwechslung und sehe die Welt.

Seine Ausbildung zum Koch absolvierte er 1971 im renommierten Leonberger Hotel Eiss. Er schloss gleich danach eine Konditorlehre im Münchener Hilton an. Er sammelte Erfahrungen in Spitzenhäusern in Tiefenbronn, in Wien, Zürich oder im Flughafenrestaurant Stuttgart. Die Zubereitung von Hummer, Trüffel oder Gänseleber sowie die Verkostung edler Tropfen gehörten bald zu seinem Arbeitsalltag in der Spitzengastronomie. Mit der ergänzenden Ausbildung zum Diätkoch erweiterte er sein Spektrum. 1984 zog es ihn nach Asien, wo er in Hongkong im Regent Hotel wirkte – damals eines der besten Häuser weltweit.

Der Traum vom eigenen Restaurant

Der junge Peter Bissinger träumte gleichwohl vom eigenen Restaurant. 1985 wurde dieser Traum war. In Kirchheim/Teck eröffnete er das „Alte Haus“. Er setzte auf hohe Qualität und gehobene Küche und war damit erfolgreich. Die Tester des Gourmetführers „Guide Michelin“ tauchten eines Tages bei ihm auf – und vergaben dem Koch einen Stern. „Mehr wollte ich gar nicht, weil das einen immensen finanziellen und personellen Mehraufwand bedeutet hätte“, sagt Bissinger heute. Stattdessen engagierte er sich anderweitig. Er entwickelte das Kirchheimer Weindorf, reiste als Mitglied der deutschen National- und Olympiamannschaft um die Welt oder sorgte für opulente Buffets bei diversen Großveranstaltungen. Etwa bei der Vorstellung neuer Kollektionen von Hugo Boss. Er war auch einer der ersten TV-Showköche.

Nachdem der Pachtvertrag in Kirchheim/Teck ausgelaufen war, lockte ihn 2006 Afrika. In Kinshasa (Kongo) war er Küchenchef eines Golfhotels. Nach zwei Jahren zog es ihn zurück nach Deutschland, wo er als Küchendirektor der Frankfurter Commerzbank-Arena die Business-Lounge und Logen verantwortete. In Gelnhausen eröffnete er das „Alte Weinkellerchen“, ein kleines Lokal mit kreativer Küche. Noch immer ist er bei einem Dietzenbacher Unternehmen stellvertretender Küchenleiter und sorgt bei großen Events wie Hochzeiten für das entsprechende Catering.

Als sein über 90-jähriger Vater vor mehr als zwei Jahren anrief und sagte, ihm würde die Arbeit mit Mosterei und Brennerei langsam doch zu viel, entschloss sich Peter Bissinger, wieder in seine alte Heimat zurückzukehren. Hier eröffnete der Vater zweier Kinder seine Kochwerkstatt. Er bietet dort Kochkurse, Partyservice und Weinseminare an. In diesem Jahr hat er die zweite Auflage des Renninger Weindorfes veranstaltet. Peter Bissinger, 69 Jahre, ist noch immer Koch aus Leidenschaft und arbeitet an seinem zweiten Kochbuch. Er ist viel herumgekommen in der Welt. Was er nie abgelegt hat, ist sein schwäbischer Dialekt. „Ich habe mich noch nie verstellen wollen.“

Die Kochwerkstatt

Zurück zu den Wurzeln

In der Renninger Hauptstraße 9 hat Peter Bissinger im Jahr 2022 seine Kochwerkstatt eröffnet.

Kontakt

Die Kochwerkstatt nimmt Anfragen und Reservierungen unter der Telefonnummer 01 76 / 24 88 19 36 oder per E-Mail an event@peter-bissinger.de entgegen. Weitere Informationen unter www.peter-bissinger.de im Internet.