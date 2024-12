Die berühmten Isabel-Marant-Sneaker aus den frühen 2010er Jahren feiern ein Comeback in der Modewelt. Die Schuhe mit dem besonderen Design sind wieder in den Garderoben zu finden. Das muss man über den Trend wissen...

Rückkehr eines kontroversen Schuhs

Die "New York Times" schreibt: "Der originale hässliche Turnschuh ist zurück." Spätestens damit wird klar, dass es sich um einen kontroversen Trend handelt. Doch ob man ihn nun mag oder nicht: Der Schuh ist wieder da und wird in nächster Zeit voraussichtlich immer mehr zu sehen sein.

Genau wie Ugg-Boots oder Low-Rise-Jeans war der besonders aussehende Wedge-Sneaker der Designermarke Isabel Marant zu seinen Zeiten etwas, das man entweder liebte oder verachtete. Von 2010 bis 2015 war der Name des sogenannten Bekett-Modells in aller Munde. Was den Sneaker so besonders machte, war sein ungewöhnliches Design. Es ist ein High-Top-Schuh mit einer großen Zunge und Klettverschlüssen. Als wäre das nicht genug, weist der Schuh ein weiteres ungewöhnliches Merkmal auf: Er besitzt einen verdeckten hohen Keilabsatz und ist somit eine Kombination aus Turnschuh und High Heels. "Die Idee, ein Basketball-High-Top mit einem Keilabsatz zu kombinieren und ihn gleichzeitig sexy, cool und lässig zu machen, war vor zehn Jahren in der Mode einfach revolutionär", sagte Roopal Patel von Saks Fifth Avenue gegenüber der "NYT".

Zehn Jahre später wagt Isabel Marant einen neuen Schritt in Richtung klobiger Sneaker und so stellte die Marke 2021 ein weiteres Modell vor. Im damaligen Markt konnte der Schuh sich nicht etablieren, doch jetzt erlebt er seinen Aufschwung. Er trägt den Namen Balskee und ähnelt dem vorherigen Sneaker stark. Es handelt sich um eine Art aufgepeppten Bekett mit einer robusten Sohle, die die Höhe des ursprünglichen Keils um etwa zwei Zentimeter erhöht.

Wer machte es damals vor und wer trägt sie heute?

Zu seiner Zeit war der Schuh beinahe überall zu sehen. So trugen ihn beispielsweise Stars wie Gisele Bündchen (44), Miranda Kerr (41), Kate Bosworth (41), Jessica Alba (43) und Joan Smalls (36). 2011 zeigte sich Sängerin Beyoncé (43) in ihrem Musikvideo zu "Love on Top" mit einem schwarzen Wildleder-Paar der Schuhe. Daraufhin waren die Sneaker überall ausverkauft, für weitere Interessenten gab es eine sechsmonatige Warteliste.

Mit dem neuen Isabel-Marant-Modell findet der Schuh heute seinen Weg zurück auf die Laufstege und in die Kleiderschränke von verschiedenen Influencern und Stars. Clara Perlmutter oder @tinyjewishgirl begeistert ihre Follower regelmäßig mit ausgefallenen und einzigartigen Looks. Sie ist bekannt für ihre verspielten Outfits, zu denen oft goldmetallische Isabel Marant Wedge Sneaker gehören.

Die Influencerin und Strickdesignerin Lindsay Vrčkovnik vom Instagram-Kanal linmick besitzt ebenfalls ein Paar Isabel Marant Sneaker Wedges, die sie häufig trägt.

Auch andere Marken machen mit

Isabel Marant ist zwar die Marke, die den Trend ins Leben gerufen hat, doch sie bleibt mit dem Design nicht allein. Im September dieses Jahres kam eine gemeinsame Kollektion mit der populären Schuh-Marke Converse heraus, bei denen die beiden Hersteller ihre jeweils einzigartigen Designs in einem Sneaker kombinierten.

Auch das Berliner Label Ottolinger schloss sich dem wiederbelebten Trend an und präsentierte im Rahmen der Pariser Modewoche zu Beginn des Jahres zwei ähnliche Modelle wie den Bekett.

Die Marke Ancuta Sacra hat ein ähnliches Konzept. Sie gehörte zu den Ersten, die die Ästhetik aus Sport und Glam populär gemacht haben, indem sie Absätze aus wiederverwendeten Turnschuhen kreierten.