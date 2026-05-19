Ein Traum geht in Erfüllung: Leidenschaft und Talent aus Großbottwar bald auch in Miami gefragt

Nihal Akbayrak ist Friseurmeisterin und Make-up-Artist in Großbottwar (Kreis Ludwigsburg). Als solche darf die 45-Jährige Anfang Juni bei der Fashion Show in Miami durchstarten.
Die in Marbach lebende Natalia blickt hochzufrieden in ihr Spiegelbild. Das lange, passend zum Grundton gesträhnte Haar rahmt ihr Gesicht gut ein. „Ich bin heute zum ersten Mal hier bei Tribell Beauty und sehr zufrieden. Ich war auf der Suche nach jemandem, dem ich vertrauen kann und bin richtig gelandet“, sagt die neue Kundin des Großbottwarer Schönheitssalons, die – nach eigener Aussage – „jetzt glücklich nach Hause geht“.