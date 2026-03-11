1 Arabella zeigt ihre Kinder auf Social Media nur sehr selten. Foto: imago/Bildagentur Monn / Ervin Monn

Arabella Kiesbauer gewährt zu einem besonderen Anlass seltene Einblicke in ihr Familienleben. Die Moderatorin besuchte den Maturaball ihrer Tochter und durfte dabei einige Worte an die Gäste richten.











Es war ein besonderer Abend für Arabella Kiesbauer (56): Die TV-Moderatorin begleitete ihre Tochter Nika (18) zum Maturaball. Auch ihr Ehemann Florens Eblinger war dabei, wie ein Instagram-Beitrag zeigt. Für den feierlichen Anlass entschied sich Kiesbauer für ein Kleid mit asymmetrischem Ausschnitt und Federbesatz. Ihre Tochter strahlte an ihrer Seite in einem weißen Kleid mit Tüllrock und Diadem, Eblinger erschien klassisch im Smoking.