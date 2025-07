Ein toller Abend: Florian Silbereisen: Zahnputz-Panne und Foto mit Angela Merkel

1 Florian Silbereisen bei der Eröffnung der Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth. Foto: imago images/Sven Simon/Frank Hoermann

Florian Silbereisen hat einen ereignisreichen Abend bei den Bayreuther Festspielen hinter sich. Nach einer kleinen Panne konnte er unter anderem für ein Foto mit Altkanzlerin Merkel posieren.











Zur Eröffnung der Richard-Wagner-Festspiele am Grünen Hügel hat sich am Freitag auch wieder die deutsche Politprominenz eingefunden. Mit dabei waren unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz (69), Altkanzlerin Angela Merkel (71), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (58), Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (52) sowie die frühere Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang (31). Unter all den Politikerinnen und Politkern fand sich aber auch Florian Silbereisen (43) wieder.