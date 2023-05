Ein Todkranker in der Wilhelma

9 Andreas Wohlleben, 53, im Aquarium der Wilhelma Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Mit dem Wünschewagen des Arbeiter Samariter Bundes in die Wilhelma: Andreas Wohlleben ist 53 Jahre alt, todkrank – und taucht noch einmal in die Schönheit der Unterwasserwelt ein.









Stuttgart - Was wünscht er sich? Zuallererst Gesundheit, sagt Andreas Wohlleben. Oder zumindest noch etwas Zeit, vier, fünf Jahre wären schön. Er ist ja erst 53, eigentlich zu jung zum Sterben. Aber die Ärzte meinen: keine Chance. Gallenkarzinom, die Krebszellen wuchern bereits überall. Seit Wohlleben am Tag vor Heilige Drei Könige mit heftigen Rückenschmerzen in die Notaufnahme gebracht wurde, weiß er, dass es mit ihm bald zu Ende gehen wird. Dabei hatte er gedacht, es sei schlimmstenfalls ein Bandscheibenvorfall.