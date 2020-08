Stadtbahnunfall in Ostfildern 16-jähriger Radfahrer nach Kollision mit U8 gestorben

Ein 16-jähriger Radfahrer wird am Dienstagnachmittag in Ostfildern von einer Straßenbahn erfasst. Mit schweren Verletzungen wird er in eine Klinik geflogen. Nun ist der junge Mann gestorben.