Ein Tag nach dem anderen: Anthony Hopkins feiert 50 Jahre Alkoholabstinenz

Kurz vor seinem 88. Geburtstag am 31. Dezember blickt Oscarpreisträger Anthony Hopkins auf einen besonderen Meilenstein zurück: Seit genau 50 Jahren trinkt der "Das Schweigen der Lämmer"-Star keinen Alkohol mehr.

Am 29. Dezember 1975, punkt elf Uhr nachts, hatte Anthony Hopkins ein einschneidendes Erlebnis, das ihn umdenken ließ. Der damals 37-Jährige saß betrunken am Steuer, raste durch Beverly Hills und kam erst wieder zu sich, als er unter Eukalyptusbäumen stand. Er hätte jemanden töten können. Oder sich selbst.

Genau 50 Jahre später sitzt der mittlerweile 87-Jährige vor der Kamera und teilt diesen Moment mit seinen Fans auf Instagram. "Vor 50 Jahren heute wurde ich beinahe getötet, weil ich im Vollrausch Auto fuhr", erzählt Hopkins. Das sei damals eben so gewesen. "Aber ich erkannte in diesem Moment, dass ich zu viel Spaß hatte. Das nennt man Alkoholismus."

Der Wendepunkt kündigte sich bereits bei einem Arztbesuch an. In seinen im Oktober erschienenen Memoiren "We Did OK, Kid" schildert der "Das Schweigen der Lämmer"-Darsteller, wie sein Arzt ihm unmissverständlich die Augen öffnete. Die Untersuchungsergebnisse zeigten den Körper eines 50- oder 65-Jährigen - Hopkins war gerade mal Mitte 30.

"Meine Erinnerungen an diese Zeit sind neblig", gesteht er in dem Buch laut "People". Während seiner Jahre als Trinker habe er viel Schmerz verursacht. "Nur selten wird einem als starker Trinker dies ohne eine Intervention bewusst, und selbst dann dauert es eine Weile, bis man es begreift." Die Verleugnung sei das größte Problem.

In jener schicksalhaften Dezembernacht 1975 durchbrach eine innere Stimme seinen Nebel. Als er nüchtern wurde und zu den Bäumen aufblickte, dankte er Gott, dass niemand gestorben war. Er stellte sich vor, wie seine Eltern in Wales erfahren würden, dass ihr Sohn jemanden getötet hat - oder sich selbst.

"Ich will leben"

"Ich hörte eine Stimme, die mich fragte: Willst du leben oder willst du sterben?", schreibt Hopkins. Seine Antwort kam aus tiefstem Inneren: Er will leben. Dann hörte er die Stimme erneut: "Es ist jetzt vorbei. Du kannst anfangen zu leben." In diesem Moment verschwand das Verlangen zu trinken.

Hopkins wandte sich an seinen Agenten und bat um Hilfe. Anschließend begann er eine Therapie. Seinen Followern rät er: "Wer da draußen ein kleines Problem damit hat, zu viel zu trinken - kümmert euch darum. Das Leben ist so viel besser."

Nur zwei Tage nach seinem Nüchternheits-Jubiläum, am 31. Dezember, feiert der Oscarpreisträger seinen 88. Geburtstag. "Vielleicht habe ich etwas richtig gemacht, ich weiß es nicht", sagt er lachend. Sein Appell an die Welt: "Wählt das Leben. Leben, Leben, Leben und noch mehr Leben. Frohes neues Jahr und ein glückliches Leben!" Zu dem Video schrieb er: "Ein Tag nach dem anderen, heute feiere ich 50 Jahre Abstinenz. Herzlichen Glückwunsch an alle."