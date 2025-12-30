Ein Tag nach dem anderen: Anthony Hopkins feiert 50 Jahre Alkoholabstinenz

Kurz vor seinem 88. Geburtstag am 31. Dezember blickt Oscarpreisträger Anthony Hopkins auf einen besonderen Meilenstein zurück: Seit genau 50 Jahren trinkt der "Das Schweigen der Lämmer"-Star keinen Alkohol mehr.
Am 29. Dezember 1975, punkt elf Uhr nachts, hatte Anthony Hopkins ein einschneidendes Erlebnis, das ihn umdenken ließ. Der damals 37-Jährige saß betrunken am Steuer, raste durch Beverly Hills und kam erst wieder zu sich, als er unter Eukalyptusbäumen stand. Er hätte jemanden töten können. Oder sich selbst.