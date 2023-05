1 Auch wenn er den Schlossplatz mag: Das Schwäbische hat sich Markus Ertelt abtrainiert. Foto: Lichtgut

Markus Ertelt ist Schauspieler und Extremsportler. Er findet, dass drehen und trainieren Durchhaltevermögen verlangen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Unterm weißen T-Shirt wölbt sich ein wohltrainierter Bizeps. Der Unterarm ist ziemlich bös verschrammt – die Erinnerung an das Steinetragen bei den „Beast Games“ am Wochenende in Würzburg. Am Tag nach den biestigen Spielen sitzt Markus Ertelt friedlich bei einer Tasse Kaffee in der Stuttgarter Waranga-Bar. Auf den Kleinen Schlossplatz scheint die Sonne, und der Mann ist mit sich im Reinen: „Ich bin Dritter geworden und mehr als zufrieden.“ Den Treffpunkt hat Ertelt ausgewählt. Er wohnt zwar in Unterensingen im Kreis Esslingen, aber aufgewachsen ist er im Heusteigviertel, in der Nähe des Wilhelmsplatzes.