Ein stummer Optimist: Ex-Privatsekretär spricht nicht über Zwist von Harry und William

Jamie Lowther-Pinkerton war einst der Privatsekretär von Prinz William, Prinzessin Kate und Prinz Harry. Auf eine Interviewfrage nach der Beziehung der Brüder weicht er aus.
Jamie Lowther-Pinkerton (65), der einst zum engsten Kreis von Prinz William (44), Prinzessin Kate (44) und Prinz Harry (41) gehörte, spricht in einem seltenen Interview über die drei Royals. Auf eine Frage zu der derzeitigen Beziehung zwischen den beiden Brüdern hüllt sich der ehemalige Privatsekretär des Trios allerdings in Schweigen.