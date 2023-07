1 Baykar Tavit und Zizou in ihren Revier Heslach Foto: Lichtgut /Ferdinando Iannone

Mehr als 1000 Euro! Der junge Mann sitzt am Tisch, seine Gesichtszüge sind angespannt. Die Frau am Telefon hat ihm gerade mitgeteilt, dass er seiner Krankenkasse Geld schuldet. Oder vielmehr: wie viel Geld er ihr schuldet. Die alles in allem mehr als 1000 Euro sind viel Geld für einen 21-Jährigen. Ali (Name von der Redaktion geändert) versucht, die Anspannung wegzulächeln, während er den Streetworker Baykar Tavit anblickt. Nur seine Finger verraten ihn: Sie spielen fahrig mit dem Stoff seiner Hose. Zizou springt auf, geht zu dem jungen Mann – und leckt ihm über die Hände. Ali legt die Hände auf das braune Fell des Labradors. Sie liegen dort wie zwei Gerettete in einem Kahn, schwer und reglos. Das kurze Lächeln spiegelt sich in seinen Augen wider.