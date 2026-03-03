Unerwarteter Ausstieg bei "Promis unter Palmen": Silvia Wollny muss ins Krankenhaus - und kehrt nicht mehr in die Villa zurück. Die Gruppe ist geschockt - und zugleich wächst die Angst vor einem möglichen Comeback von Edith Stehfest.
Nach dem Aus von Edith Stehfest (36) infolge einer teuflisch-raffinierten Intrige der Allianz um Dilara Kruse (33) hellt sich die Stimmung in der Villa zunächst auf. Selbst Ediths Noch-Ehemann Eric Stehfest (36) wirkt gelöst nach dem Abschied seiner von fast allen als Spielverderberin wahrgenommenen Ex. Dennoch haben sich in Folge drei von "Promis unter Palmen" (montags 20:15 Uhr in Sat.1, auch auf Joyn) zwei Fronten gebildet.