Ein Stadtjäger gibt Ratschläge: Waschbären-Alarm immer häufiger auch in Esslingen

Zunehmend klagen Esslinger über ungebetenen Besuch in ihren Gärten und sogar Wohnungen: Waschbären. Ein Stadtjäger rät, was dann zu tun ist.

Waschbären wirken liebenswert und freundlich, doch wer in Haus und Garten ungebetenen Besuch von ihnen bekommt, hat ein Problem. Denn die vermeintlich knuddeligen Tierchen räubern nicht nur Vogelhäuschen und Futterschalen – sie können auch Fischteiche leeren, Kleintiere fressen, sich mit Haustieren anlegen, in Wohnungen und Dachböden eindringen, dort gravierende Schäden hinterlassen und im schlimmsten Fall Krankheiten übertragen. Weil dieses Problem auch in Esslingen vielen auf den Nägeln brennt, lud der CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Deuschle ins Georgii-Haus ein. Rund 70 Interessierte holten sich dort bei Stadtjäger Christian Schwenk Tipps für den Umgang mit Waschbären – einige schilderten anschaulich, dass diese Tiere ganz schön lästig werden können.

Für Andreas Deuschle ist klar, dass die Politik auch die vermeintlich kleinen Sorgen der Menschen aufgreifen muss: „Dazu gehören eben auch Probleme mit Waschbären, die immer häufiger an mich herangetragen werden.“ Diese Tiere kamen aus Nordamerika und gelten hierzulande als invasive Art. Längst haben sie sich in ganz Deutschland verbreitet, wobei der Südwesten bislang noch weniger stark betroffen ist als andere Regionen.

Eindringlinge in Esslinger Wohnungen

Waschbären sind ganz schön beweglich. (Symbolfoto) Foto: Patrick Pleul/dpa

Doch auch in Esslingen werden sie zunehmend zum Problem. Wenn sich Familie Waschbär über Fenster oder die Katzenklappe Zugang zur Wohnung verschafft, wenn die geliebte Hauskatze mit Kampfspuren nach Hause kommt und nicht mehr nach draußen will, wenn sich auf dem Dachboden undefinierbare Exkremente sammeln oder sogar Holzverschalungen am Haus angenagt werden, ist der Spaß vorbei.

In solchen Fällen holen sich viele Rat und Hilfe bei Stadtjägern wie Christian Schwenk. Als akademischer Jagdwirt und Naturpädagoge ist er breit aufgestellt, im Kreis Esslingen hat er schon vielen geholfen, der Waschbär-Invasion Herr zu werden. Schwenk versucht in solchen Fällen erst einmal, herauszufinden, welches Vorgehen das richtige ist. Manchmal führt kein Weg daran vorbei, Waschbären, die Schaden anrichten und sich partout nicht vertreiben lassen, zu fangen und zu erlegen, was nur der amtlich anerkannte Fachmann darf. Mancherorts wurde schon versucht, die Jagd auf Waschbären zu forcieren.

Für Schwenk führt das nicht zum gewünschten Erfolg: „Der Waschbär wird sich nicht dauerhaft aus dem urbanen Raum entfernen lassen. Der Schlüssel liegt daher in der konsequenten Anwendung effektiver Präventionsmaßnahmen.“ Dazu sollen Öffentlichkeitsarbeit und Wissensvermittlung sowie gezielte Forschung beitragen, um die Wirksamkeit von Maßnahmen zu überprüfen und anzupassen. Schwenk sieht das Land auf dem richtigen Weg, wenn es dieses Zusammenspiel verschiedener Faktoren gezielt fördert. Aber auch an einer verstärkten Bejagung an den Siedlungsgrenzen führt für ihn kein Weg vorbei.

Stadtjäger: Jeder kann im Alltag ganz viel gegen Waschbären tun

Für den Stadtjäger ist klar, dass jeder seinen Beitrag leisten kann und muss, damit Waschbären nicht immer häufiger den Weg in die Siedlungsgebiete suchen und finden. Denn je attraktiver es für Wildtiere ist, in Wohngebiete zu kommen, desto eher fühlen sie sich eingeladen. Bei Nacht gut gefüllte Vogelhäuschen und Futterstationen, nicht sachgemäß angelegte Komposthaufen, Gelbe Säcke, die schon lange vor der Abholung im Freien warten, und sogar gezielte Fütterung – all das und vieles mehr wird von Waschbären als Einladung empfunden.

Weil Christian Schwenk weiß, dass diese Tiere nicht nur äußerst clever und beweglich sind, sondern sich auch untereinander auf die besten Futtermöglichkeiten hinweisen, empfiehlt er, die Bedingungen für Wildtiere in Siedlungsgebieten so wenig einladend wie möglich zu gestalten. Dass sich viel tun lässt, bestätigten einige Besucher an diesem Abend im Georgii-Haus. Einer sprach für viele: „Seit der Stadtjäger bei mir zuhause war, ist Ruhe. Sogar unsere Katze, die sich nicht mehr hergetraut hatte, ist wieder zurück.“