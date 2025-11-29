Ein Stadtjäger gibt Ratschläge: Waschbären-Alarm immer häufiger auch in Esslingen

Zunehmend klagen Esslinger über ungebetenen Besuch in ihren Gärten und sogar Wohnungen: Waschbären. Ein Stadtjäger rät, was dann zu tun ist.
Waschbären wirken liebenswert und freundlich, doch wer in Haus und Garten ungebetenen Besuch von ihnen bekommt, hat ein Problem. Denn die vermeintlich knuddeligen Tierchen räubern nicht nur Vogelhäuschen und Futterschalen – sie können auch Fischteiche leeren, Kleintiere fressen, sich mit Haustieren anlegen, in Wohnungen und Dachböden eindringen, dort gravierende Schäden hinterlassen und im schlimmsten Fall Krankheiten übertragen. Weil dieses Problem auch in Esslingen vielen auf den Nägeln brennt, lud der CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Deuschle ins Georgii-Haus ein. Rund 70 Interessierte holten sich dort bei Stadtjäger Christian Schwenk Tipps für den Umgang mit Waschbären – einige schilderten anschaulich, dass diese Tiere ganz schön lästig werden können.