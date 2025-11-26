Ein Sprecher dementiert Gerüchte: Designerkleid geklaut? Herzogin Meghan weist Vorwürfe zurück

Herzogin Meghan steht wegen eines Designerkleides in der Kritik. Im Trailer ihrer Netflix-Show trägt sie das gleiche Galvan-Kleid wie bei einem Fotoshooting 2022. Ein Sprecher weist die Vorwürfe einer unrechtmäßigen Mitnahme als "verleumderisch" zurück.
Ein grünes Designerkleid sorgt für Wirbel um Herzogin Meghan (44). Im Werbetrailer für ihre Netflix-Sendung "With Love, Meghan: Holiday Celebration" ist die 44-Jährige in einer schulterfreien Robe der Marke Galvan zu sehen - dem Modell, das sie bereits 2022 bei einem Fotoshooting für das Magazin "Variety" getragen hatte. Das Kleid mit dem Namen "Ushuaia" hat einen Wert von rund 1.700 Dollar.