Ein Sonntag am See: Der Max-Eyth-See: Ein Ort für alle Stuttgarter

Der Max-Eyth-See macht mit seinem Algenproblem oft Negativschlagzeilen. Dabei ist es ein Ort, an dem Stuttgart in all seiner Vielfalt zusammenkommt, wie ein Besuch zeigt.
Das Restaurant Haus am See ist zur Mittagszeit gut besucht. Das Publikum ist gemischt, einige Familien mit Kindern, noch mehr Pensionäre, die ihren Sonntag genießen. Heutige Empfehlung des Hauses: Putenrahmgeschnetzeltes „Bombay“. „Du auch hier?“, schallt es von einem der Tische. Eine Frau steht auf, grüßt einen Mann, ein freudiges Wiedersehen spielt sich ab. Der Durchschnitts-Stuttgarter ist am Wochenende gerne am Max-Eyth-See, da läuft man sich schon mal über den Weg.