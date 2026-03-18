Die WM 1990 ist für viele bis heute ein prägendes Fußballereignis. Die Doku "Ein Sommer in Italien" blickt auf den deutschen Titelgewinn zurück - mit Erinnerungen, Szenen abseits des Rasens und Bildern aus dem damaligen Sommer.

Es gibt Fußballfilme, die vor allem Tore, Taktik und Triumphe feiern. Und es gibt Filme wie "Ein Sommer in Italien - WM 1990", die spürbar machen wollen, warum ein Turnier Jahrzehnte später noch immer nachhallt. Die Doku über den WM-Sommer 1990 setzt nicht nur auf die großen Bilder des Titelgewinns, sondern vor allem auf Stimmungen, Erinnerungen und Augenblicke, die weit über den Sport hinausgehen. Gerade darin liegt der Fokus des Films.

Eine der größten Stärken des Films liegt darin, dass er seine Hauptfiguren nicht bloß als Weltmeister von damals zeigt. Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, Rudi Völler, Andreas Brehme oder auch Franz Beckenbauer stehen zwar für einen der größten Erfolge der deutschen Fußballgeschichte, wirken hier aber nicht wie ferne Denkmalfiguren. Die Doku zeigt diese vertrauten Namen betont nahbar. Viele Szenen wirken gerade deshalb, weil der Film die Spieler nicht nur als Fußballhelden zeigt, sondern als Gruppe mit spürbarer Nähe untereinander.

Klinsmann, Matthäus und Brehme abseits des Rasens

Zu den schönsten Passagen gehören nicht die ganz großen Fußballbilder, sondern die kleinen Episoden dazwischen. Die Tage am Comer See und die lockeren Szenen rund ums Teamquartier ergeben ein warmes und lebendiges Bild der Mannschaft abseits des Platzes. Beckenbauer prägt diese Atmosphäre mit seiner unnachahmlichen Präsenz spürbar, ohne dass der Film daraus eine große Show machen müsste. Gerade dort entfaltet die Doku jene Wärme, die vielen klassischen Sportfilmen fehlt.

Besonders emotional wird der Film auch immer dann, wenn die Bilder von damals auf die Gegenwart treffen. Aus den gefeierten Stars von 1990 sind ältere Männer geworden, und genau in dieser Gegenüberstellung steckt viel Gefühl. Die Gesichter und Stimmen haben sich verändert, doch die alten Szenen von Matthäus, Klinsmann, Völler oder Brehme zeigen sofort, welche Wucht dieses Turnier damals hatte.

Rudi Völler & Co. - WM-Bilder mit neuer Wucht

Natürlich spart "Ein Sommer in Italien" die ikonischen Momente des Turniers nicht aus. Die hitzigen Duelle, die Dramatik der K.-o.-Phase und die Zuspitzung bis zum Finale gehören fest zu diesem Stoff. Vor allem der Vorfall um Rudi Völler und die Spuck-Attacke von Frank Rijkaard im Achtelfinale gegen die Niederlande wirkt auch mehr als 35 Jahre später noch nach. Und wenn am Ende alles auf Andreas Brehme und den entscheidenden Moment von Rom zuläuft, bekommen selbst oft erzählte Szenen noch einmal neue Kraft. Man sieht nicht nur Sportgeschichte, sondern spürt, was in dieser Mannschaft damals emotional in Bewegung war.

Natürlich weiß jeder, wie diese Geschichte endet: mit Andreas Brehmes Elfmeter, Lothar Matthäus mit dem Pokal, Franz Beckenbauer alleine auf dem Platz im Olympiastadion von Rom. Doch darum geht es nicht. "Ein Sommer in Italien" legt den Fokus auf die vielen kleinen Szenen dazwischen. Er erzählt keinen neuen Ausgang, setzt aber andere Akzente - auch für ein jüngeres Publikum, das die WM 1990 nicht selbst erlebt hat.