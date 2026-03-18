Die WM 1990 ist für viele bis heute ein prägendes Fußballereignis. Die Doku "Ein Sommer in Italien" blickt auf den deutschen Titelgewinn zurück - mit Erinnerungen, Szenen abseits des Rasens und Bildern aus dem damaligen Sommer.
Es gibt Fußballfilme, die vor allem Tore, Taktik und Triumphe feiern. Und es gibt Filme wie "Ein Sommer in Italien - WM 1990", die spürbar machen wollen, warum ein Turnier Jahrzehnte später noch immer nachhallt. Die Doku über den WM-Sommer 1990 setzt nicht nur auf die großen Bilder des Titelgewinns, sondern vor allem auf Stimmungen, Erinnerungen und Augenblicke, die weit über den Sport hinausgehen. Gerade darin liegt der Fokus des Films.