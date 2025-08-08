Ein sehr gutes Quiz : Joko und Klaas kehren im September zurück

Nach dem Erfolg der ersten Staffel von "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" geht das Format in die nächste Runde: Ab dem 20. September präsentieren Joko und Klaas vier neue Folgen.

Die Sendung "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" mit Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) geht in die zweite Runde. ProSieben zeigt ab dem 20. September vier neue Folgen des Quizformats jeweils samstags um 20:15 Uhr, wie es in einer Sendermitteilung heißt. Auch auf Joyn ist die Sendung verfügbar, in der ein Preisgeld von 100.000 Euro winkt.

Kandidaten stellen sich 25 Quizrunden

Das Konzept bleibt gleich: Wie in der ersten Staffel findet das Quiz erneut "irgendwo in Deutschland" statt. Wer sein Wissen unter Beweis stellen möchte, kann nach der Bekanntgabe der Location dort vorbeischauen - und hat die Chance, als einer der Kandidaten ausgewählt zu werden.

Drei Teilnehmer müssen dann 25 Quizrunden bewältigen. Bei einer richtigen Antwort kommt die gesamte Gruppe weiter. Wer falsch antwortet, muss seinen Platz für einen neuen Teilnehmer räumen. Antwortet niemand aus dem Team, sind alle raus und werden ersetzt. Das Preisgeld geht an denjenigen, der die richtige Antwort auf die 25. Frage liefert.

Gute Quoten in der ersten Staffel

Das Format war im April 2024 zunächst Teil des 24-Stunden-Marathons von Joko und Klaas, bevor es in Serie ging. Am 22. März 2025 startete die erste Staffel mit vier Folgen. Vor allem in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielte das Quizformat gute Quoten: Die Auftaktfolge erreichte starke 16,3 Prozent Marktanteil, danach lagen die Werte bei 13,3, 11,6 und zuletzt wieder bei 13,2 Prozent.