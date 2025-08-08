Ein sehr gutes Quiz : Joko und Klaas kehren im September zurück

Nach dem Erfolg der ersten Staffel von "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" geht das Format in die nächste Runde: Ab dem 20. September präsentieren Joko und Klaas vier neue Folgen.
Die Sendung "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" mit Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) geht in die zweite Runde. ProSieben zeigt ab dem 20. September vier neue Folgen des Quizformats jeweils samstags um 20:15 Uhr, wie es in einer Sendermitteilung heißt. Auch auf Joyn ist die Sendung verfügbar, in der ein Preisgeld von 100.000 Euro winkt.