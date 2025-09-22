Ein sehr aufregender Moment: Amira Aly feiert Dessous-Debüt als neues Gesicht von Lascana

Neuer Job für Amira Aly. Die Moderatorin und zweifache Mutter ist das neue Gesicht von Lascana - und zeigt sich zum ersten Mal in Lingerie. "Ein sehr aufregender Moment", verrät die 32-Jährige im Interview.
Für Amira Aly (32) könnte es aktuell nicht besser laufen: Im TV moderiert sie an der Seite ihres Partners Christian Düren (35) und der Umzug in ihr neues Traumhaus steht kurz bevor. Jetzt hat sie sich auch den Traum eines eigenen Kampagnen-Shootings erfüllt. Die Moderatorin und zweifache Mutter ist das neue Markengesicht für die kommende Herbst/Winter-Saison 2025/2026 von Lascana und zeigt sich zum ersten Mal in Lingerie vor der Kamera. "Es fühlt sich tatsächlich alles gerade sehr gut an", schwärmt die 32-Jährige und blickt im Interview auf das Shooting, für das sie im Vorfeld sogar auf ihren geliebten Kaiserschmarrn verzichtet hat, zurück.