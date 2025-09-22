Ein sehr aufregender Moment: Amira Aly feiert Dessous-Debüt als neues Gesicht von Lascana

Neuer Job für Amira Aly. Die Moderatorin und zweifache Mutter ist das neue Gesicht von Lascana - und zeigt sich zum ersten Mal in Lingerie. "Ein sehr aufregender Moment", verrät die 32-Jährige im Interview.

Für Amira Aly (32) könnte es aktuell nicht besser laufen: Im TV moderiert sie an der Seite ihres Partners Christian Düren (35) und der Umzug in ihr neues Traumhaus steht kurz bevor. Jetzt hat sie sich auch den Traum eines eigenen Kampagnen-Shootings erfüllt. Die Moderatorin und zweifache Mutter ist das neue Markengesicht für die kommende Herbst/Winter-Saison 2025/2026 von Lascana und zeigt sich zum ersten Mal in Lingerie vor der Kamera. "Es fühlt sich tatsächlich alles gerade sehr gut an", schwärmt die 32-Jährige und blickt im Interview auf das Shooting, für das sie im Vorfeld sogar auf ihren geliebten Kaiserschmarrn verzichtet hat, zurück.

Liebe Amira, wie war es für Sie, das erste Mal für ein Fashion-Shooting in Dessous vor der Kamera zu stehen? Amira Aly: Es war ein sehr aufregender Moment. In Lingerie vor der Kamera zu stehen, war für mich natürlich erst mal neu. Wir haben aber im Vorfeld schon gesprochen und ich habe schnell gemerkt, die Inszenierung, die Styles und die Bildsprache, die Lascana plant, werden mir zu 100 Prozent gefallen.

Wie nervös waren Sie vor dem ersten Shooting-Tag?

Aly: Die Nervosität war schon groß. Nicht nur ich, das ganze Team, was hinter so einer Produktion steckt, hat wochenlang darauf hingearbeitet, und dann kommt der Moment, in dem alles zusammenfließt. Aber kaum war ich am Set, wurde die Aufregung gelöst. Das Setting, die Crew und die wunderschöne Lingerie haben mir ein richtig gutes Gefühl gegeben und ich konnte mich fallen lassen - das sieht man auch auf den Bildern.

Haben Sie im Vorfeld des Shootings trainiert und auf Ihre Ernährung geachtet?

Aly: Ja, ich habe wirklich konsequenter trainiert, und das hat mir auch mental viel Kraft gegeben. Auf Zucker habe ich so gut es ging verzichtet - und glauben Sie mir, als Österreicherin war das nicht leicht (lacht). Ich liebe unsere deftige Küche und ganz besonders Kaiserschmarrn. Aber es war mir wichtig, mich in meiner Haut absolut wohlzufühlen, und dieses Gefühl von Stärke hat mich am Set getragen.

Apropos wohlfühlen, haben auch Sie manchmal mit Selbstzweifeln zu kämpfen?

Aly: Ich glaube, jeder Mensch hat manchmal mit Selbstzweifeln zu kämpfen. Aber ich habe gelernt, meinen Körper nicht nur für sein Aussehen, sondern für seine Kraft und das, was er mir ermöglicht, zu schätzen.

Was raten Sie Frauen, die sich in Ihrem Körper unwohl fühlen?

Aly: Sich selbst mit mehr Respekt zu begegnen und sich nicht ständig zu vergleichen. Wir sollten unseren eigenen Stärken und Vorzügen viel mehr Beachtung schenken und sie zelebrieren. Das macht viel mehr Spaß, als sich immer auf das Negative zu konzentrieren.

Die Kampagne steht unter dem Motto "Lieben wir" - was lieben Sie an sich selbst ganz besonders?

Aly: Das ist natürlich jetzt etwas schwierig, sich selbst zu loben (lacht). Ich sehe prinzipiell immer das Gute in allem und das gibt mir glaube ich eine gewisse Unbeschwertheit, die ich gerne an mir mag.

Das Shooting fand auf Mallorca statt, hatten Sie auch Zeit, die Insel abseits des Sets zu genießen?

Aly: Ja, und es war traumhaft! Nach intensiven Shooting-Tagen die Sonne im Gesicht zu spüren, das Meer zu sehen und einfach durchzuatmen - das war wie ein Geschenk. Mallorca hat eine unglaubliche Leichtigkeit, die sofort inspiriert. Und es ist auch mit Kindern immer wieder ein unkompliziertes, sehr lohnendes Reiseziel.

Beruflich wie privat läuft es derzeit rund: Ihr Traumhaus ist fertig, im TV moderieren Sie gemeinsam mit Christian und jetzt auch noch ein neuer Werbevertrag. Wie erleben Sie diese Zeit?

Aly: Es fühlt sich tatsächlich alles gerade sehr gut an. Der Hausbau war herausfordernd, aber es erfüllt mich mit Stolz, dass ich mit meiner Familie bald in unser ganz persönliches Traumhaus einziehen darf. Ein absoluter Lebenstraum geht damit in Erfüllung und ich freue mich schon unendlich auf unser erstes Weihnachtsfest dort. Auch beruflich gab es in diesem Jahr so viele spannende und neue Herausforderungen, die ich in vollen Zügen genossen habe. Einer meiner Träume war es immer eine Kampagne zu shooten und dass es dann noch für so eine starke Marke wie Lascana ist, hat mich besonders gefreut.

Daneben haben Sie auch noch zwei kleine Kinder, wie bekommen Sie das alles unter einen Hut?

Aly: Mit ganz viel Organisation - und noch mehr Liebe. Kinder erden einen auf eine ganz besondere Weise. Sie erinnern mich jeden Tag daran, was wirklich zählt. Und natürlich hilft es, dass wir als Familie ein starkes Team sind.