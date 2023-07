4 Johnny (links) hält seinen Sohn Aurelio, Stefan seine Tochter Amalia, damals sind die Babys gerade ein paar Tage alt. Foto: privat Foto:

Eine kleine Familie war Johnnys innigster Wunsch. Stefan hatte seinen Traum vom eigenen Baby fast schon aufgegeben. Heute sind beide glückliche Väter. Eine Leihmutter aus den USA hat die Kinder des schwulen Paares zur Welt gebracht.









Stuttgart - Aurelio wirkt müde, er hat es sich in seinem Bereich des Doppelkinderwagens gemütlich gemacht und beobachtet gelassen die Dinge und Menschen, die an ihm vorüberziehen. Seine Schwester Amalia hat einen Hund gesehen und streckt ihm ihre Ärmchen entgegen. „Schaut mal, ihr beiden! Ein Wauwau!“, ruft Papa Johnny und dreht das Gefährt zu Hund und betagter Halterin, die beide vorsichtig dreinschauen, als hätten sie so viel geballte Fröhlichkeit und Zuwendung seitens eines Vaters nicht erwartet. „Daheim wartet schon der Maddox auf uns“, sagt Papa Stefan, „bye-bye, Doggi!“