Ein Schmuckstück sorgt für Aufsehen: Prunkvolles Galadinner für die Steinmeiers beim spanischen Königspaar

Zu Ehren von Frank-Walter Steinmeier und seiner Ehefrau Elke Büdenbender fand im spanischen Königspalast ein elegantes Galadinner statt. Vor allem ein Schmuckstück von König Letizia sorgte für Aufsehen.
Am Mittwochabend haben König Felipe VI. (57) und Königin Letizia (53) von Spanien den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (69) und dessen Ehefrau Elke Büdenbender (63) zum feierlichen Galadinner geladen. Für das prunkvolle Event im königlichen Palast im Herzen von Madrid kleideten sich die beiden Paare gebührend: Steinmeier und König Felipe erschienen jeweils im dunklen Anzug, mehrere Orden und eine hellblaue beziehungsweise dunkelrote Schärpe zierten ihr jeweilige Brust.