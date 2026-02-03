Der Missbrauchskandal um den US-Multimillionär Jeffrey Epstein macht in Großbritannien weder vor Regierung noch vor Palast Halt. Ein Royal bezieht nun Stellung – wenn auch widerwillig.
Der britische Prinz Edward hat als erstes Mitglied der Königsfamilie auf die jüngsten Entwicklungen im Epstein-Skandal reagiert – wenn auch nur recht kurz angebunden. Auf die Frage einer CNN-Journalistin, wie er mit den Veröffentlichungen umgehe, sagte der jüngste Bruder von König Charles III.: „Es ist immer wichtig, an die Opfer zu denken.“ Mit einer vielsagenden Geste fügte er hinzu: „Und wer sind die Opfer bei all dem?“