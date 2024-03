Er sucht, was andere verloren haben

1 Peter Bäumler ist mit seinem Detektor in ganz Süddeutschland unterwegs. Foto: /Caroline Holowiecki

Ob Schlüssel, Handy oder Ehering: Wem etwas Metallisches abhanden gekommen ist, kann Peter Bäumler um Hilfe bitten. Der 37-Jährige aus Weilheim macht sich ehrenamtlich auf die Suche – oft mit Erfolg.











Eigentlich will Peter Bäumler nur eben demonstrieren, wie sein Gerät funktioniert, aber nach nicht einmal fünf Sekunden geht der Alarm schon los: Während der 37-Jährige seinen Metalldetektor mit großen Schwenkbewegungen über das klatschnasse Grün eines Wiesenstücks führt, piepst es an einer Stelle. „Das könnte ein Zwei-Euro-Stück sein“, sagt Peter Bäumler. Im strömenden Regen kniet er sich ins Gras und prüft mit seinem orangefarbenen Pinpointer, einer handlichen Miniaturausgabe des großen Metalldetektors, genauer nach. Ja, das Gerät piepst und vibriert, da ist tatsächlich etwas Metallisches im Rasen verborgen. Spannung! Was wird es wohl sein? Wirklich eine Münze? Oder vielleicht ein Ring?