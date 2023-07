3 Auch die Stuttgarter Zeitung berichtete 1969 von dem Doppelverbrechen. Foto: StZ-Archiv

Ein Mord an einem Ludwigsburger Polizisten und ein brutaler Raubüberfall auf ein Stuttgarter Kaffeegeschäft halten vor 50 Jahren die Bevölkerung in Atem. Dabei war es im Jahr 1969 nicht der erste Polizistenmord in Baden-Württemberg.









Kreis Ludwigsburg - Es sollte als eines der brutalsten Verbrechen dieser Zeit in die Kriminalgeschichteeingehen: Am Freitag, 4. Juli 1969, gegen 19.30 Uhr hat in Kaiser’s Kaffeegeschäft in Stuttgart-Zuffenhausen die 42-jährige Kassiererin Lotte Michel die Kasse abgerechnet und die Einnahmen an den Filialleiter Gerhard Ponge (33) übergeben. Ponge hält sich zu dieser Zeit noch mit dem Verkäufer Otto Ernst Sessler (19) im Hinterzimmer auf.