Die ganze Welt an einem Tag erleben. Geht das? In der Tat. Ein Vorschlag aus der Wilhelma.
Weltenbummler sind bekanntermaßen immer auf der Suche nach einer Überraschung. Egal bei welchem Wetter. Das gilt auch für die Wilhelma. Denn: Hier gibt es Überraschendes auch bei trübem, nebligem oder gar regnerisch-kühlem Wetter. Da könnte die erste Station in der Wilhelma lauten: Ab in die Wüste. Etwa zu den Sukkulenten, den Säulen- und Kugelkakteen, von denen der Stuttgarter zoologisch-botanische Garten jede Menge hat, nämlich 2000 Arten und Sorten vor und hinter den Kulissen. Hier lässt sich mühelos der Kontrast zu draußen finden. Dort ist es angenehm warm, wo diese stacheligen Überlebenskünstler, die mit wenig Wasser auskommen, schöne Blüten zaubern. Der Weg ist nicht weit. Denn die Wüste mit Pflanzen von Kanada bis Patagonien beginnt gleich am Haupteingang im Historischen Gewächshaus.