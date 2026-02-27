Ein nützlicher Idiot: War Andrew Mountbatten-Windsor eine Marionette russischer Spione?

Ein angeblicher Geheimdienstbericht aus den USA soll andeuten, dass Andrew Mountbatten-Windsor womöglich von russischen Spionen ausgenutzt wurde. Möglich sei dies gewesen, weil er König Charles III. hasse.
Die Beziehungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) haben für Andrew Mountbatten-Windsor (66) erst kürzlich zu einer Festnahme geführt. Jetzt wird in britischen Medien von einem angeblichen Geheimdienstbericht geschrieben, demzufolge Andrew in den vergangenen Jahren in den Fokus russischer Spione gerückt sein könnte. Die Vorwürfe klingen wie ein Spionagethriller, der die Bestsellerlisten anführen könnte.