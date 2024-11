Ein nächstes Star Trek?: Das beliebte Videospiel Mass Effect wird zur Amazon-Serie

1 Wer wohl in der Serien-Umsetzung von "Mass Effect" Commander Shepard verkörpern wird? Foto: EA/Bioware

Nun ist es offiziell: Im Hause Amazon entsteht nach "Fallout" eine weitere Serien-Adaption eines beliebten Videospiels. Mit "Mass Effect" geht es aber nicht in eine dystopische Postapokalypse, sondern eine utopische Zukunftswelt der Marke "Star Trek".











Einer weiteren höchst erfolgreichen Videospielreihe wird eine Serien-Umsetzung spendiert. Nach "Halo", "The Last of Us" und "Fallout" soll bald auch die Sci-Fi-Welt von "Mass Effect" auf diese Weise auf den Bildschirmen erstrahlen. Wie die US-amerikanische Branchenseite "Variety" berichtet, nimmt sich nun fix Amazons Streamingdienst Prime Video der Umsetzung an, um die es zuvor bereits diverse Gerüchte gab.