„Ein mutiger Schritt“: So sieht Allianz MTV Stuttgart den Umzug des Pokalfinales nach Köln

Abschied aus Mannheim: Ab Februar 2027 wird das Pokalfinale im Volleyball in Köln ausgespielt – aus Sicht von MTV-Geschäftsführer Aurel Irion ist das Chance und Risiko zugleich.
Das Pokalfinale der Volleyballerinnen und Volleyballer findet seit einem Jahrzehnt in Mannheim statt – und ist stets einer der Höhepunkte im Terminkalender. Selbstverständlich auch für den Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart, der vier seiner sechs Pokalsiege vor mehr als 10 000 Fans in der SAP-Arena feierte. Nun soll alles noch größer werden: Ab Februar 2027 findet das Event zumindest für drei Jahre in der Lanxess-Arena in Köln statt.