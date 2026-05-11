Ein Münchner im Himmel im Kino: Maximilian Brückner singt Sportfreunde-Stiller-Song

Maximilian Brückner spielt in "Ein Münchner im Himmel" einen Hobbymusiker, der seinen Durchbruch nie schaffte - und singt dabei einen Song der Sportfreunde Stiller. Im Interview verrät der Schauspieler, warum ihn das so besonders freute.
Wiggerl ist der Typ, der im Café sitzt, Frauen hinterherschaut und sich für einen verkannten Rockstar hält - während er in Wirklichkeit Taxi fährt. Maximilian Brückner (47) spielt diese Figur in "Ein Münchner im Himmel - Der Tod ist erst der Anfang", dem neuen Film von Regisseur David Dietl (46), der am 14. Mai in die Kinos kommt. Und er singt dabei einen Song, der von Sportfreunde Stiller (seit 1996) geschrieben wurde. Für den gebürtigen Münchner ist das mehr als ein nettes Detail.