Hannah Herzsprung kehrt in "Ein Münchner im Himmel - Der Tod ist erst der Anfang" ins bayerische Kino zurück. Im Interview spricht die Schauspielerin über die Herausforderungen ihrer Rolle - und eine Abschiedsszene, die das ganze Team zu Tränen rührte.
Hannah Herzsprung (44) kehrt ins bayerische Kino zurück - und diesmal landet sie gleich im Himmel. Ab dem 14. Mai ist die Schauspielerin in "Ein Münchner im Himmel - Der Tod ist erst der Anfang" zu sehen, der neuen Komödie von Regisseur David Dietl (46). An der Seite von Maximilian Brückner (47) spielt Herzsprung Kathi, die Ex-Frau eines Münchner Taxifahrers, der nach einem Unfall als Geist auf die Erde zurückkehrt. Im Gespräch mit spot on news erklärt sie, was sie an der Figur gereizt hat - und was sie wirklich herausgefordert hat.