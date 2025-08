Ein Moment voller tiefer Verbundenheit: Zur Silberhochzeit: Manuela Schwesig sagt zum zweiten Mal Ja

Manuela Schwesig (51), seit 2017 Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, hat mit ihren rund 44.000 Instagram-Followern einen besonderen Moment aus ihrem Privatleben geteilt. Die SPD-Politikerin hat mit ihrem Ehemann Silberhochzeit gefeiert. Zu diesem Anlass haben sich die beiden erneut das Jawort gegeben.

"25 glückliche Ehejahre"

Zunächst veröffentlichte Schwesig am vergangenen Donnerstag ein Foto ihrer ersten Hochzeit im Jahr 2000 und schrieb dazu: "Heute vor 25 Jahren haben wir Ja! zueinander gesagt. Die beste Entscheidung meines Lebens." Dann richtete sie liebevolle Worte an ihren Ehemann: "Vielen Dank liebster Stefan für deine Liebe, dein Vertrauen und deine Freundschaft. Vielen Dank für 25 glückliche Ehejahre mit so vielen schönen Momenten und Beistand in schwierigen Situationen!" Sie sei unendlich dankbar, ihr Leben mit ihrem Mann "und unseren großartigen Kindern Julia und Julian zu teilen. Ich freue mich auf diesen besonderen Tag mit unserer Familie. Ich liebe dich und freue mich auf alles, was kommt."

In einem zweiten Instagram-Post berichtete die Ministerpräsidentin dann von ihrem zweiten Jawort. Ein Foto, auf dem sie sich in einem eleganten, cremefarbenen Kleid und mit einem Blumenstrauß in der Hand an ihren Ehemann lehnt, kommentierte sie mit: "Glaube, Hoffnung, Liebe - diese drei. Doch die Liebe ist die größte unter ihnen. Wir haben heute erneut 'Ja' zueinander gesagt. Ein Moment voller Dankbarkeit, Vertrauen und tiefer Verbundenheit."