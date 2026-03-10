Ein Mercedes-Betriebsrat sitzt jetzt für die AfD im Landtag

Die Ergebnisse der Betriebsratswahlen, die letzte Woche bei Mercedes in Sindelfingen stattgefunden haben, stehen fest: Die IG Metall liegt vorn, dahinter das AfD-nahe Zentrum.
Die Mitarbeitenden des Mercedes-Werks Sindelfingen haben zwischen 3. und 5. März einen neuen Betriebsrat gewählt. Im Wahlkampf stand besonders die Frage im Fokus, wie viele Sitze im Betriebsrat die rechte, AfD-nahe Interessensvertretung Zentrum holen wird oder ob die bisher am stärksten vertretene Gewerkschaft, die IG Metall, sich behaupten kann.