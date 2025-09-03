Ein Meister seines Fachs: Kevin Costner trauert um Der mit dem Wolf tanzt-Star Graham Greene

Kevin Costner würdigt seinen verstorbenen "Der mit dem Wolf tanzt"-Co-Star Graham Greene mit bewegenden Worten. Der 73-jährige Schauspieler starb nach langer Krankheit.
Kevin Costner (70) hat sich in den sozialen Medien von Schauspieler Graham Greene (1952-2025) verabschiedet. Der "Yellowstone"-Star veröffentlichte auf Instagram eine berühmte Szene aus dem gemeinsamen Erfolgsfilm "Der mit dem Wolf tanzt" von 1990, um seines verstorbenen Kollegen zu gedenken. Greene war am vergangenen Montag im Alter von 73 Jahren nach langer Krankheit gestorben.