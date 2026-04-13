Im Staffelfinale von "Die Höhle der Löwen" sorgt ein zweischneidiges Messer für Ernüchterung. Ein Sonnencreme-Pitch berührt Carsten Maschmeyer persönlich. Ein mobiles Fensterbrett spaltet die Gemüter. Und ein Luxus-Grilltisch begeistert alle restlos.
Es ist bereits das letzte Mal der 19. Staffel, dass Jungunternehmer die Investoren bei "Die Höhle der Löwen" (montags, 20:15 Uhr, VOX oder streambar auf RTL+) von ihren Innovationen überzeugen wollen. Als erstes versuchen Anil Kücük (27) und Marius Müller (26) ihr Glück. Sie haben ein zweischneidiges Messer erfunden: ein Besteckmesser mit zwei Schnittseiten - eine zum Schneiden, eine zum Streichen.