Retrospektiv lässt sich das leicht sagen: Ist doch klar, dass der Jürgen Wörner ein gefragter Fachmann für Mopeds des 1982 untergegangenen Herstellers Kreidler aus Kornwestheim wurde. Heute hat der Mann aus Ludwigsburg, Jahrgang 1965, Kunden in vielen Ecken Deutschlands, in der Schweiz und in den Niederlanden. Erst vor Kurzem hat er einem Mann, der mit seiner Familie auf der Nordseeinsel Pellworm lebt, für dessen Tochter zum 15. Geburtstag ein altes Kreidler-Mofa neuwertig aufgebaut. Das Geschenk hat den Vater ein Vielfaches des einstigen Kaufpreises gekostet.