Ein Look aus zwei Welten: Clean Grunge Make-up: Den Trend einfach nachschminken

Der Herbst wird düster: Das "Clean Grunge Make-up" begeistert auf Social Media - und zeigt, wie zwei Gegensätze zu einem Look verschmelzen. So gelingt der Mix aus Eleganz und Rebellion.
Clean Girl und Grunge wirken auf den ersten Blick wie zwei gegensätzliche Welten. Clean Girls lieben Minimalismus und helle Farben, Grunge-Fans zeigen ihre rebellische, düstere Seite. Doch jetzt verschmelzen die beiden Styles zu einem Make-up-Trend, der die Ästhetik der 90er-Jahre wieder aufleben lässt - aber deutlich softer und kontrollierter. Das Ergebnis: ein stimmiger Look aus Attitude und Eleganz.