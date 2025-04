Sechs Monate nach dem tragischen Tod von One-Direction-Star Liam Payne (1993-2024) teilt seine Schwester Ruth Gibbins eine bewegende Hommage auf Instagram und ein privates Foto.

Am 16. Oktober starb der Sänger im Alter von 31 Jahren, nachdem er im argentinischen Buenos Aires vom Balkon seines Hotels aus dem dritten Stock gestürzt war. Zum Zeitpunkt seines Todes wurden Spuren von Alkohol, Kokain und verschreibungspflichtigen Antidepressiva in seinem Blut gefunden. In einem emotionalen Beitrag in den sozialen Medien postet seine Schwester liebevolle Erinnerungen an den Musiker und gibt zu: "Ein Leben ohne dich ist unmöglich."

"Sechs Monate, ein halbes Jahr ohne dich?!", beginnt sie den Text, den sie neben einem innigen Foto mit ihrem Bruder aus Teenagertagen postet. "Mein Kopf schreit immer noch nach dir. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, habe ich das Gefühl, unter Wasser zu sein und nach Luft zu schnappen, die nie kommt, um mich zu erlösen." Ein Leben ohne ihn sei unmöglich, "also existiere ich vorerst nur". Sie lerne, an den richtigen Stellen zu lachen oder zu lächeln, "aber es ist anstrengend, weil ich nur mit dir sprechen möchte".

Die Trauer über ihren schweren Verlust scheint sie sich digital von der Seele zu schreiben: "In den wenigen Momenten, in denen ich mir erlaube, Liebe und nicht nur Verlust zu empfinden, kann ich wirklich über Erinnerungen an uns lächeln, wie letztes Jahr, als wir uns vor Lachen krümmten, als wir versuchten, etwas zu machen, das wir auf YouTube gesehen hatten. Aber die Erinnerungen sind immer mit Traurigkeit darüber verbunden, wie ungerecht es ist, dass wir keine neuen machen können."

"Ich sehe dich. Du tauchst immer wieder auf"

Manchmal höre sie ihn, wie er über sie lacht, wenn sie wie Whoopi Goldberg (69) in dem Film "Ghost - Nachricht von Sam" (1990) herumlaufe und ihn überall suche, wohin sie auch gehe. "Aber ich sehe dich, du tauchst immer wieder auf unterschiedliche Weise auf, um mich wieder auf den richtigen Weg zu bringen", ist sich Gibbins sicher. Sie werde nie aufhören, alles für ihn zu tun, was sie kann.

"Ich vermisse dich laut, leise und in all den Momenten dazwischen. Ich liebe dich so viel mehr, als diese Worte oder meine Tränen es ausdrücken können, aber ich weiß, dass du es weißt", beendet sie die Mitteilung. Fürs Erste werde sie ihn nun in ihren Träumen treffen.

Payne wurde am 31. Oktober in einer bewegenden Zeremonie beigesetzt, nachdem sein Leichnam nach Großbritannien überführt worden war.