Ein Leben lang: Wolfgang Petry kündigt neues Album zum 50. Bühnenjubiläum an

Wolfgang Petry meldet sich zu seinem 50-jährigen Bühnenjubiläum mit einem neuen Album zurück. Am 25. September erscheint "Ein Leben lang". Vorab veröffentlicht er eine Neuaufnahme seiner Debütsingle.
Wolfgang Petry (74) feiert sein 50-jähriges Bühnenjubiläum mit einem neuen Album. "Ein Leben lang" erscheint am 25. September 2026, nur drei Tage nach seinem 75. Geburtstag. Über ein Jahr verbrachte der Schlagersänger im Studio, heißt es in einer Mitteilung von Sony Music. Elf neue Songs und zwei Bonustitel sind auf dem Album zu hören, darunter auch eine neue Rockschlager-Version seiner Debütsingle "Sommer in der Stadt". Diese veröffentlicht er bereits heute - fast 50 Jahre nach dem Original, das am 21. Juni 1976 erschien.