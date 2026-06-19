Ein Leben lang: Wolfgang Petry kündigt neues Album zum 50. Bühnenjubiläum an

Wolfgang Petry meldet sich zu seinem 50-jährigen Bühnenjubiläum mit einem neuen Album zurück. Am 25. September erscheint "Ein Leben lang". Vorab veröffentlicht er eine Neuaufnahme seiner Debütsingle.

Wolfgang Petry (74) feiert sein 50-jähriges Bühnenjubiläum mit einem neuen Album. "Ein Leben lang" erscheint am 25. September 2026, nur drei Tage nach seinem 75. Geburtstag. Über ein Jahr verbrachte der Schlagersänger im Studio, heißt es in einer Mitteilung von Sony Music. Elf neue Songs und zwei Bonustitel sind auf dem Album zu hören, darunter auch eine neue Rockschlager-Version seiner Debütsingle "Sommer in der Stadt". Diese veröffentlicht er bereits heute - fast 50 Jahre nach dem Original, das am 21. Juni 1976 erschien.

"Dieser Song hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin", erklärt Petry. Mit der Single stieg er auf Platz 16 in den deutschen Charts ein und wurde auch dem Fernsehpublikum durch die ZDF-Hitparade bekannt. Die Neuinterpretation des Songs beschreibt der Musiker als "Ausflug in eine komplett andere musikalische Welt".

Kein Konzert seit 20 Jahren

"Ein Leben lang" ist Petrys erstes reguläres Studioalbum seit dem 2023er-Werk "Stark wie wir". Der Ankündigung war ein Countdown auf seinen Social-Media-Kanälen vorausgegangen. Medien und Fans spekulierten über ein Live-Comeback des Kölners. 2006 hatte sich Wolfgang Petry nach der Verleihung der Goldenen Stimmgabel von der Bühne zurückgezogen. Als Grund nannte er damals den Wunsch, dem intensiven Starrummel zu entkommen und sein Privatleben zu schützen. Zwar habe er die Musik stets geliebt, doch es sei "grausam, ein Star zu sein".

Wolfgang Petry entwickelte sich seit den 1970er-Jahren zu den bekanntesten Schlagerkünstlern Deutschlands. Im Laufe seiner Karriere gewann er zahlreiche Musikpreise und wurde für sein Album "Nie genug!" mit Doppelplatin belohnt. Er veröffentlichte 28 Alben, die sich insgesamt mehr als 20 Millionen Mal verkauften. Zu seinen bekanntesten Hits zählen "Verlieben, verloren, vergessen, verzeih'n", "Wahnsinn" und "Der Himmel brennt".